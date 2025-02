Felmentették Udvaros Dorottyát a győri bíróságon

Felmentette a Győri Törvényszék Udvaros Dorottya Kossuth-díjas színésznőt és a Greenpeace Magyarország aktivistáit a rongálás vádja alól, amely egy fertő tavi fecskementő akció miatt folyt ellenük 2021 óta. Az ügyészség bejelentette, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

Felmentette a bíróság Udvaros Dorottyát a rongálás vádja miatt – írják a Greenpeace hivatalos oldalán. A Kossuth-díjas színésznő és a Greenpeace aktivistái ellen egy fertő tavi fecskementő akció miatt indult eljárás 2021-ben, amiért leszedték a vándormadárnak számító füsti fecskék fészkeire elhelyezett madárvédő hálókat.

A vád szerint az akcióval összesen 102 800 forint kárt okoztak, ezért a Soproni Járásbíróság első fokon a 12 vádlott közül 11-et – köztük Udvaros Dorottya színművészt és Villám Gézát is – bűnösnek mondta ki, valamint megrovásban részesítette őket. A szerdai tárgyaláson a Győri Törvényszék másodfokon felmentette a vádak alól Udvaros Dorottyát és a környezetvédő aktivistákat, mivel a bírói tanács a vádat nem találta megalapozottnak.

„A Greenpeace Magyarország üdvözli a bíróság döntését”

– írták. Az ügyészség bejelentette, hogy fellebbeznek a döntés ellen.

„Egy percig sem éreztem bűnösnek magam, sőt! Büszke vagyok arra, amit cselekedtem. Megpróbáltam megvédeni ezeket a csodálatos védett madarakat, akik 8000 kilométert tettek meg azért, hogy hazatérhessenek tavalyi fészkeikbe, és ott felnevelhessék fiókáikat. Az egyre nagyobb válságban lévő természetet védtem, nagyon boldog vagyok, hogy végre a bíróság is kimondta ezt. Büszke vagyok rá, hogy részt vettem a Greenpeace fecskementő akciójában, és büszke vagyok arra is, hogy segíthettem megőrizni valamit a közös értékeinkből, a minket is fenntartó természetből.

Hiába minősítették korábban tettünket bűncselekménynek, semmilyen bírósági ítélet nem változtatna azon a meggyőződésemen, hogy amit tettünk, az a társadalom számára hasznos volt, és nem veszélyes”

– nyilatkozta Udvaros Dorottya. A Greenpeace továbbá felhívta a figyelmet a füsti fecskék fokozottabb védelmére.

Kiemelt kép: Udvaros Dorottya színművész az Ők tudják, mi a szerelem című tévéfilm bemutatójára érkezik az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2024. december 3-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)