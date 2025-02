Kommandósok fogtak el egy ismert magyar bűnözőt, újabb szörnyű bűncselekmények lehetnek a rovásán

Elfogták azt a 47 éves tápiószentmártoni férfit, M. Lászlót, aki a legfrissebb információk szerint egy 9 és egy 11 éves kislányt is megerőszakolhatott korábban. A férfi 2022-ig börtönben ült egy olyan gyilkosság miatt, amelyből országos hír lett: 1995-ben (még kiskorúként) lefejezett egy 12 éves kisfiút, egy másikat pedig meg akart gyilkolni Dabason. A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai most ismét elvitték, és ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor életfogytiglani börtönre számíthat.

Kommandósok csaptak le múlt hét szerdán egy 47 éves tápiószentmártoni férfira, mert kiderült, hogy szexuális erőszakot követett el egy takarítónő 9 és 11 éves kislányain – tudta meg a 24.hu. A lap hozzátette: a Pest Vármegyei Főügyészség is megerősítette azt az értesülést, miszerint az elkövető megegyezik azzal az M. Lászlóval, aki 1995-ben Pesterzsébeten lefejezett egy kisfiút.

Nisóczi József Levente, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője azt mondta: az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és bizonyítás megnehezítésének a veszélye miatt indítványozta a szexuális erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított férfi letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. M. László tagadta bűnösségét a mostani ügyben – tette hozzá. A rendőrség szerdán sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, valamint videókat is közölt az elfogásról (ezeket alább beágyaztuk cikkünkbe).

Az előzmények

Harminc évvel ezelőtt egy kisfiú fej nélküli holtteste került elő a Gubacsi hídnál. Mint utóbb kiderült, a bestiális gyilkosságot az akkor 17 éves M. László követte el, aki az anyjával élt. Az elkövető tíz évvel a gyilkosság elkövetése után feltételesen szabadult, ezután szüleihez költözött Dabasra, ahol azonban nem sokkal később egy másik kisfiút is megtámadott. M. László egy erdős területen próbálta elcsalni a kisfiút, akit késsel fenyegetett, a fiúnak azonban sikerült elmenekülnie.

A férfit ekkor emberölési kísérlet miatt ismét elítélték – ezt követően 2022 nyarán szabadult a börtönből. Az újabb emberölési kísérlet hatalmas felháborodást keltett Dabason, a szülők sokáig nem merték egyedül elengedni gyermekeiket.

A szabadulás után követte el az újabb bűncselekményeket

M. László a három évvel ezelőtti szabadulását követően ismerkedett meg egy többgyermekes édesanyával, aki takarítónőként is dolgozott. A 24.hu-hoz eljutott információk szerint a munkalehetőséget maga az elkövető ajánlotta az anyának, vélhetően abból a célból, hogy a család bizalmába férkőzhessen.

A férfi az anya 9 és 11 éves kislányaival került egyre szorosabb viszonyba, rendszeresen ajándékokkal és édességekkel halmozta el őket. Az anya rendszeresen bízta őket M. László felügyeletére, aki a helyzetet kihasználva kényszerítette szexuális cselekményekre a kislányokat, valamint az erkölcsi, szellemi fejlődésüket is súlyosan veszélyeztető videókat is mutatott nekik.

A gyanúsítottat ezt követően fogták el a rendőrök, amiről videókat is közöltek:

A szexuális erőszakkal és kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított férfit őrizetbe vették és letartóztatták. Ha bebizonyosodik a bűnössége, akkor életfogytiglanra számíthat az úgynevezett három csapás törvénye miatt.

Kiemelt kép: A Terrorelhárítási Központ (TEK) felvétele a 47 éves M. László elfogásáról, aki 9 és 11 éves kislányokat erőszakolhatott meg, 1995-ben pedig lefejezett egy 12 éves kisfiút (Fotó: YouTube/PoliceHungary)