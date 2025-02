Bekeményít a tél: havazás várható Magyarország egyes részein

Teret hódít a fagyos levegő Európában a hét második felében, és hétvégén idehaza többfelé napközben is fagyhat. Sőt, a havazás sem zárható ki Magyarország némely területein.

„Nem ette meg a kutya a telet, tartja a mondás, és bizony erre most az időjárás is rá fog szolgálni” – fogalmazott cikkében az Időkép. Mint írták, a hét második felében Skandináviától nyugatra egy anticiklon erősödik meg, melynek keleti peremén észak felől több hullámban hideg, fagyos levegő árasztja el Európa középső és keleti területeit, beleértve hazánkat is.

„Újra láthatunk havat”

– jelentették ki.

Részletezték, hogy szerdától péntekig a felhők lesznek túlsúlyban, és délnyugat felől egyre többfelé várható csapadék: vegyesen lehet hó, havas eső, eső, néhol ónos eső is, Észak, északkelet felé pedig, mint írták, „növekszik a szilárd halmazállapot valószínűsége”.

Pénteken aztán egyre inkább a havazás lehet jellemző, legalábbis a délutáni órákig.

Szombatra elárasztja térségünket a sarkvidéki eredetű légtömeg. Így, bár egyre többfelé kisüt majd a nap, más területeken erős, nyugaton és északkeleten viharos északi szél fújhat. A hétvégére tehát jelentős lehűlés jön, több helyen napközben is fagypont alatt maradhat a csúcshőmérséklet.

Vasárnap hajnalra pedig néhol akár -10 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő. Sőt, a hóval borított, szélcsendes tájakon -15 Celsius-fok sem zárható ki.

Ezeket az információkat alátámasztják a HungaroMet közlései is.

(Forrás: HungaroMet)

Honlapjukon, a met.hu oldalán megtalálható a teljes térképes előrejelzés is, napról napra lebontva.

