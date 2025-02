Tucatnyi lopásért felelős a tolvaj

Elfogtak egy 19 éves férfit február 6-án, amikor megpróbálta kirabolni az encsi polgármesteri hivatalt. A tolvaj megpróbált elszökni, azonban elkapták, a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Tetten érték a rendőrök azt a férfit, aki betört a hivatal épületébe Hernádvécsén február 6-án – írja a Police.hu. A betörő elfogása után világossá vált, hogy még további hasonló bűncselekmények elkövetésével is meggyanúsítható.

Az Encsi Rendőrkapitányság munkatársai február 6-án, a késő esti órákban járőröztek, amikor a rendőrök észrevették a polgármesteri hivatalból kiszűrődő fényt – írták. A rendőrök tetten érték a 19 éves betörőt, aki az épületben értékek után kutatott. Szökéssel próbálkozott, azonban a rendőrök elfogták és előállították.

Az elkövető további négy, helyben és hasonló módon végrehajtott bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsítható, ahogy felelős még 14 rendbeli lopásért, illetve annak kísérletéért is. A rendőrség az ügyeket egyesítette, egyben előterjesztést tett a letartóztatás indítványozására is, amit a bíróság elrendelt.

