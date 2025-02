Idén eléri a pedagógusok átlagbére a 844 ezer forintot

A 2022-ben elkezdett és idén is folytatódó béremelésnek köszönhetően 2025-ben a pedagógusok átlagbére eléri majd a 844 ezer forintot – jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón, írja az MTI.

Balatoni Katalin elmondta, idén 21,2 százalékkal folytatódik az emelés, a januári bérek pedig már meg is érkeztek a számlákra. A béremelés magyar és uniós forrásból valósul meg:

„mintegy 10 százalékát uniós pénzből, 90 százalékát pedig kormányzati forrásból finanszírozzák, a kormány erre idén 339 milliárd forintot különített el”

– ismertette a helyettes államtitkár. Balatoni Katalin közölte, 2025-ben egy pedagógus átlagbére eléri a 844 ezer forintot, az egyetemi végzettségű pályakezdők bére 653 ezer forint, a legjobban kereső igazgató bére pedig eléri az 1,7 millió forintot. Ezeken az összegeken felül a hátrányos helyzetű településeken dolgozó vagy hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó pedagógusok további 20 százalékos, a hiányterületeken dolgozók pedig 7 százalékos emelésben részesültek idén – tette hozzá. A helyettes államtitkár megjegyezte azt is, hogy míg az elmúlt évtizedekben az évek száma határozta meg a pedagógusok béremelésének mértékét, most – a teljesítményértékelés bevezetésével – már a munka minőségén is múlik mindez.

Az eredmények pedig már látszanak, hiszen tavaly óta egyre több pedagógus van a pályán, és 2022-höz képest megduplázódott a pedagógus-képzésre jelentkezők száma:

2024 szeptemberében 15 ezer hallgató kezdte meg a tanulmányait – számolt be róla Balatoni Katalin.

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke úgy fogalmazott, komoly bérfejlesztés történik. Példaként elmondta, hogy 2010-hez képest egy gyakornok bére több mint ötszörösére nőtt, a mesterpedagógusok átlagbére egymillió forint felett van, és van olyan tankerület, ahol a sok hátrányos helyzetű település miatt 900 ezer forint felett van az átlagbér.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint a diplomás átlagbérhez kötött béremelés „megnyugtató és kiszámítható”, valamint presztízs szempontjából is méltóbb, mint a korábbi rendszer, amikor a minimálbérhez volt kötve. Véleménye szerint a béremelésnek köszönhetően a végzettek nagyobb számban jelennek majd meg az intézményekben és kevesebb lesz a pályaelhagyó, valamint sokat javult a „hangulat”, az „intézményi klíma” is.

Kiemelt kép: Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a pedagógusok béremeléséről tartott sajtótájékoztatón a minisztérium Szalay utcai épületében 2025. február 10-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)