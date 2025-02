Új rendszámot vezetnek be Magyarországon, de csak kevesen igényelhetik

Másfél évnyi hivatalos egyeztetés után ismét bevezetik Magyarországon a sportrendszámot. Az egyedi, piros színű megkülönböztetést a raliautók tulajdonosai vehetik igénybe. Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke köszönetet mondott az illetékeseknek, kiemelve a Belügyminisztériumot, és az Építési és Közlekedési Minisztériumot.

Ismét visszahozzák a forgalomba a magyar sportrendszámokat – ismertette Szujó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Az új formátum a raliautókon lesz majd látható, amire már korábban ígéretet tett a közösségnek az MNASZ.

Szujó Zoltán szerint az ügy érdekében másfél évig egyeztettek a Belügyminisztériummal és az Építési és Közlekedési Minisztériummal.

Az MNASZ elnöke hozzátette, hogy „óriási köszönetet” mond azoknak, akik hozzájárultak, hogy az új rendszámtáblákat forgalomba hozzák.

Facebook-bejegyzésükben a legelső, 001-es számú verzióról egy fotót is bemutattak. A jelölés végig piros színű, I-vel kezdődik, valamint három szám, és az SP betű található a végén. Szujó Zoltán arra is kitért, hogy az SP kifutása után valószínűleg az SO, SR, illetve ST karakterek érkezhetnek.

(Kiemelt kép: Facebook/MNASZ)