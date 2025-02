„Taktikai győzelem, de stratégiai vereség Karácsony számára Rákosrendező megszerzése”

Csuhaj Ildikó, az ATV főmunkatársa és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője csapott össze a 48 perc legutóbbi adásában Rákosrendező és az ukrán állam Orbán Viktor ellen tervezett lejáratóakciója kapcsán.

„Egy-két napig ugyan elmondhatja a főpolgármester, hogy elérte, amit akart, de ezzel együtt a nyakába is zuhant egy hatalmas projekt, amit meg kell valósítania” – így válaszolt arra a kérdésre Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, hogy valóban győzelmet aratott-e azzal Karácsony Gergely, hogy a kormány végül elfogadta, hogy a főváros élve az elővásárlási jogával, maga rendelkezzen Rákosrendező sorsáról.

Mint arról korábban a hirado.hu-n is beszámoltunk, az év elején az állam tulajdonában lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 51 milliárd forintért eladta a Rákosrendező területének nagy részét egy arab befektetőnek, aki cserébe azt vállalta, hogy a jelenleg szeméttelepként és drogtanyaként „üzemelő” területen egy jelentős, körülbelül 2000 milliárd forintos ingatlanfejlesztési beruházást hajt végre. Az erről szóló szerződés nyilvánosságra kerülése után Karácsony Gergely főpolgármester azonban jelezte, keresztül húzná a kormány terveit, mert a fővárosi tulajdonú BKM-nek (Budapesti Közművek) elővásárlási joga van a területre, amivel élni is kívánnak, szerinte ugyanis Rákosrendező Budapest „aranytartaléka”, ahol a főváros egy másik befektető bevonásával Parkváros néven egy új városnegyedet kíván felépíteni. Múlt szerdán a fővárosi közgyűlés baloldali többsége meg is szavazta Karácsony Gergely erről szóló előterjesztését, a most csütörtöki Kormányinfón pedig Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány hátralép az ügyben, és tudomásul veszi, hogy a főváros igényt tart a területre.

Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula

Mráz felhívta azonban a figyelmet arra is, nagyon hamar kellemetlenné válhat a helyzet Karácsony számára, ha kiderül, hogy a főpolgármester valójában csak „blöffölt” az ügyben, mert most rövid időn belül elő kell teremtenie a fővárosnak a pénzt a terület megvásárlására és annak rendbetételére. A Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, Budapest első embere elhitte a „saját legendáját”, amely arról szólt, hogy olyan érdekcsoportok vannak a beruházás körül, amely miatt a kormány nem fogja elengedni a projektet, de ez nem így lett, ezért most neki kell a fejlesztésbe fognia.

Vitapartnere, Csuhaj Ildikó nem értett egyet Mrázzal, az ATV főmunkatársa szerint ugyanis nem Karácsony, hanem a kormány volt az, amely nem egyenesen kommunikált az ügyben, mert három miniszter három különböző dolgot mondott arról, hogy az arab befektetővel megkötött szerződés után egyáltalán élhet-e a főváros az elővásárlási jogával, és ha igen, milyen feltételekkel. Azt ugyan Csuhaj is elismerte, hogy a Karácsony vezette önkormányzat önmagában nem lesz képes fejlesztéseket megvalósítani Rákosrendezőn, de szerinte ezt a főpolgármester sem állította, neki is mindenképpen befektetőt kell majd találnia a beruházás megvalósításához, ahogy azt a kormány is tette.

A Nézőpont Intézet vezetője azonban úgy látja, a kormány konzekvens, hiszen korábban, amikor a Városliget kapcsán alakult ki hasonló vita, akkor is azt mondták, hogy a főváros ellenében nem akarnak megvalósítani egyetlen beruházást sem, ebben az esetben is ugyanez történt szerinte. Mráz megjegyezte ugyanakkor azt is, nem csupán a vitás helyzet feloldása érdekében lépett a kormány, hanem azért is, mert „Karácsony Gergely egy dologhoz ért igazán, a tiltakozáshoz”, ehhez pedig a kormány nem akart asszisztálni, így

a politikai kockázat is minimalizálva lett az ügyben.

Csuhaj hozzátette, ő azt is el tudja képzelni, hogy a kormány valójában nemcsak Karácsony Gergellyel, hanem Magyar Péterrel is „ki akart szúrni”, mert a Tisza Párt is támogatta az elővásárlási jog gyakorlásáról szóló baloldali előterjesztést, így azonban most egyikük sem tudja utcára vinni az embereket a beruházás ellen.

Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula

A műsorban szóba került az is, hogy kedden Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a nemzetbiztonsági bizottság ülése után arról írt közösségi oldalán, hogy a titkosszolgálatoktól olyan tájékoztatást kaptak, miszerint az ukrán állam hamarosan lejáratókampányt fog indítani Orbán Viktor ellen a hazai és a nemzetközi médiában. Arra a kérdésre, hogy ez csupán egy politikai fogás a kormánypártok részéről, vagy ennél azért komolyabb ügyről van szó, Mráz úgy reagált, hogy szerinte az utóbbi az igaz, ezt pedig az is bizonyítja, hogy

még a nemzetbiztonsági bizottság ellenzéki tagjai sem cáfolták a hírt.

A Nézőpont Intézet vezetője szerint mivel az Egyesült Államok új vezetése egyértelművé tette, hogy választást szeretne Ukrajnában, Zelenszkij pedig vesztésre áll a hazájában belül is, ezért érthető, hogy egy elnöki hatalmát féltő adminisztráció minden eszközt megragad annak érdekében, hogy befolyásolni tudja a környező országok politikáját, ahol nem támogatóak vele szemben.

Csuhaj Ildikó megjegyezte, mivel egy zárt ülésről van szó, ezért részletes információkkal nem rendelkezik, de készséggel elhiszi, amit a nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke, Sas Zoltán állít, hogy a magyar titkosszolgálatok szerint olyan lejáratóakcióra készülnek az ukránok, amely a magyar miniszterelnök szavahihetőségét és az ország nemzetközi érdekérvényesítő képességét kívánja aláásni.

Ha kíváncsi a teljes beszélgetésre is, visszanézheti a 48 perc legutóbbi adását a hirado.hu YouTube-csatornáján: