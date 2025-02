Orbán Viktor: Ennek véget kell vetni, az egész Soros-hálózatot fel kell számolni

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

A kormányfő legutóbb pár nappal ezelőtt szerepelt a nyilvánosság előtt, amikor néhány jó hírt jelentett be. Ezeket utóbb Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette részletesen a csütörtöki Kormányinfón.

A pénteki interjúban Orbán Viktort először a nyugdíjasokat érintő intézkedésekről kérdezte a műsorvezető, Tőröcsik Zsolt. Feltette a kérdést, hogy miért éppen a nyugdíjasokat vonták be a támogatottak körébe az otthonfelújítási programnál. A kormányfő erre azt válaszolta: ha valamilyen „ügy, baj, gond, lehetőség felmerül”, akkor rendszerint két társadalmi csoportot vizsgál először a kormány, ezek a gyerekes családok és a nyugdíjasok.

Ezek afféle „pavlovi reflexek” – mondta a miniszterelnök, majd hozzáfűzte: a jobboldalon, a nemzeti világban az időseket különösen tisztelik, mert „az élet az nem más, mint egy szövetség a valaha éltek, a most élők, meg a majd megszületendők között”. Hangsúlyozta, hogy ők tisztelettel tekintenek az idősekre, mert ők építették fel az országot, amelyben most élünk.

A kormányfő kifejtette, hogy az ötezer főnél kisebb településeken élő nyugdíjasoknak vannak gondjaik, azzal együtt is, hogy kiterjed rájuk a rezsivédelem. Mint mondta, gyakran bővítik, korszerűsítik ők is az otthonukat, és erre eddig azért nem volt külön támogatás, mert a gyerekes családokra fókuszáltak. Most viszont meg tudnak nyitni olyan lehetőségeket, amelyek korábban nem voltak elérhetőek.

„Amiről most beszélgetünk, az egy nagyjából 600 ezer ember számára jelent lehetőséget”

– mondta Orbán Viktor a programról, majd emlékeztetett arra, hogy annak részeként hárommillió forintos támogatást kaphatnak az idősek, és további hárommillió forint értékben hitelt is igényelhetnek otthonfelújítás érdekében.

A miniszterelnök ezt követően beszélt a 13. nyugdíjról és a nyugdíjrendszerről, amelyet meglátása szerint állandóan támadnak a politikai ellenfeleik. „A magyar kormány ellenáll […] egyelőre ezeket a csatákat minden évben megnyertük” – mondta erről.

A gazdaság témájánál maradva Orbán Viktor azt is hangsúlyozta: a kormány programjai azt a célt szolgálják, hogy mindenki helyben, a saját településén, vidéken, falun tudjon érvényesülni. Mint mondta, ez gyakran a gazdaságról szóló viták részét is képezi, és hozzáfűzte, hogy „nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak” erről a területről. Kitért arra is, hogy a munkáshitelt annak érdekében vezették be nemrég, hogy „a tanuló fiatalok” mellett „a dolgozó fiataloknak” is támogatást tudjanak nyújtani. „Én is bizonytalan voltam, hogy ez a munkáshitel jó szó-e […] másfelől pedig, hogy a fiatalokat egyáltalán érdekli-e ez a forma”, akarnak-e felvenni egyáltalán hitelt – fogalmazott a miniszterelnök, megjegyezve: most úgy látja, hogy szépen emelkedik a munkáshitelt igénylők száma.

Törőcsik Zsolt ezt követően arról is kérdezte a kormányfőt, hogy mit gondol arról a külföldi sajtócikkről, amely szerint az Egyesült Államok segélyszervezete, az USAID jelentős, évente több millió dolláros összegekkel támogatott európai civil szervezeteket korábban, Joe Biden elnöksége alatt. Orbán Viktor azt mondta, hogy most az új, Donald Trump által vezetett kormányzat elkezdte nyilvánosságra hozni, hogy mi mindent támogattak.

„Óriási botrány van Amerikában, mert a szegény adófizető most szembesül azzal a ténnyel, hogy az ő adóforintjait, az Amerikában befizetett adóforintjait olyan célokra költötte el a kormányzat, amelyeket ő nem támogat”

– mondta ezen a ponton a kormányfő.

Megjegyezte: Magyarországon az NGO-knak, vagyis civil szervezeteknek „senki nem adott felhatalmazást”, és rendre baloldali programokat támogattak, „kormánybuktató céllal kapták ezt a pénzt”. Azt mondta, hogy ezeket az embereket szerinte lehet „külföldről fizetett ügynököknek” nevezni. E ponton név szerint említette a Politico című lapot, amely – megfogalmazása szerint – „egyfolytában ekézte” Magyarországot, miközben az USAID jelentős összeggel támogatta a működését.

Kitért arra is, hogy szerinte a külföldről támogatott szervezetek magyar ellenzéki politikusokat is megpróbáltak felépíteni az elmúlt években. „Most Magyar Péter, ha jól látom, a legtehetségesebb” – mondta róluk. Megjegyezte azt is, hogy az összeesküvés-elméletek híveinek most „új összeesküvés-elméleteket kell kitalálniuk, mert a régiek igaznak bizonyultak”. Ezzel kapcsolatban példaként hozta fel, hogy szerinte hiába tagadták sokan a Soros-terv létezését is, mert az utóbbi évek, a külföldről érkező támogatások igazolták azt, hogy valóban volt szándék a migránsok Európába való betelepítésére.

„Ki kell őket seperni, ennek véget kell vetni. Az egész Soros-hálózatot fel kell számolni”

– mondta ezután Orbán Viktor, arra utalva, hogy Donald Trump elnöksége alatt most lépni kell. Hozzátette: azokkal szemben, akik külföldről pénzt fogadnak el, szankciókat kell életbe léptetni a jövőben, és szerinte „sivítozás, sipákolás” várható, amikor megteszik az ezzel kapcsolatos lépéseket, de ezt a munkát el kell végezni.

A kiemelt képen: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban 2024. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)