Gyurcsány Ferenc elhalasztja évértékelőjét Orbán Viktor miatt

Szombat délelőtt tartotta volna évértékelőjét Gyurcsány Ferenc, ám miután Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón bejelentette, hogy Orbán Viktor is aznap mondja el szokásos beszédjét, a Demokratikus Koalíció elnöke úgy döntött, hogy nem közösködik a miniszterelnökkel, és egy nappal elhalasztja az eseményt.

Gyurcsány Ferenc egy nappal elhalasztja az évértékelő beszédét, miután kiderült, hogy Orbán Viktor is éppen azon a napon tartja meg a szokásos évértékelőjét, amelyiken eredetileg a Demokratikus Koalíció elnöke szerette volna – jelentette be Facebook-oldalán a pártelnök.

A Demokratikus Koalíció elnöke szerdán jelentette be, hogy február 22-én, reggel 10 órakor tartja meg a 21. évértékelő beszédét egy belvárosi hotelben. Egy nappal később, a csütörtöki kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely, hogy Orbán Viktor is szombaton mond évértékelő beszédet, hogy még a parlamenti ciklus kezdete előtt sort kerítsen rá. Gyurcsány Ferencet igencsak felbőszítette a miniszterelnök terve, és péntek reggel egy indulatos Facebook-posztban adott hangot nemtetszésének.

Még véletlenül se kerüljünk egy lapra, de még csak egy napra se az árulás emberével, Orbánnal. Tegnap bejelentette, hogy azon a napon fog évértékelőt tartani, melyre mi készültünk. Na, egy frászt közösködöm ezzel az emberrel, még ilyen módon se. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy a hetekkel ezelőtt bejelentett időpontot követő napon, február 23-án tartom meg értékelő beszédemet. Ha okot ad rá, márpedig fog, akkor neki is válaszolok. Lesz mondanivalóm

– olvasható Gyurcsány Ferenc bejegyzésében.