Meghirdették a negyedik budapesti CPAC-konferenciát

Május 29-én és 30-án tartják a negyedik CPAC Hungary konferenciát. A szervezők egy kiáltványt is megfogalmaztak, amiben azt írták: a rendezvény célja, hogy elhozza a patrióták korát.

Május 29-én és 30-án rendezik a negyedik CPAC Hungaryt Budapesten – jelentették be a szervezők a Mandineren. A szervezők – Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója – által megfogalmazott kiáltványban azt írták, „a nyugati progresszív elitet évtizedek óta kizárólag hatalmának megtartása foglalkoztatja”. Ezzel magyarázzák az illegális bevándorlás támogatását vagy a genderelmélet erőltetését a nyugati oktatási rendszerekben, felelőtlen döntéseik pedig az orosz–ukrán háború kirobbanásához vezettek, „amely megnyomorítja gazdaságainkat, és tönkreteszi a Nyugat versenyképességét” – írták, hozzátéve:

„A gazdasági romlásnál azonban még aggasztóbb a szellemi hanyatlás.”

A CPAC célja mindezek megfordítása és a Nyugat nagyságának helyreállítása, ugyanis a világrendszer-változás éveit éljük” – fogalmaztak, majd úgy folytatták:

„A Nyugat évszázadok óta tartó dominanciáját aláássa az erkölcstelen elit uralma.”

Szerintük „a 21. századi liberalizmus elszakította az egyént minden közösségtől, amely értelmet adhat életének: elvették istenét, hazáját, családját”. Mint írták: „Az is világos, hogy a neoliberális konszenzuson alapuló globális rend összeomlott.”

Megjegyezték, hogy a politikusok már nem tudják garantálni a lakosság elemi biztonságát sem, valamint „a kontinensre zúduló migránsáradat aláaknázza az Európai Unió jóllétét, az önsorsrontó szankciók tönkretették a kontinens versenyképességét”. A tömeges migráció terrortámadásokat, növekvő bűnözést, késeléseket, a nők elleni erőszak és a gátlástalan antiszemitizmus elterjedését eredményezték, a „zöld dzsihád” pedig „mind az amerikai, mind az európai családok vállára elviselhetetlen terheket ró”.

Felidézték a CPAC-konferenciasorozat történetét is az 1970-es, 1980-as évektől és Ronald Reagantől kezdve Donald Trump Amerika az első! (America First) mozgalmáig, összefűzve mindezt a magyarországi konferenciák történetével. Végül közzétettek egy 10 pontból álló CPAC-manifesztumot is, amelyben megerősítik Isten, haza, család és a szuverén állam fontosságát, valamint elítélték a tömeges migrációt. Ezenfelül „woke-talanítást”, „globális valóságtiszteletet” és a gyermekvédelem fejlesztését is sürgették a szervezők.

Kiemelt kép: Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke és Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Facebook/Szánthó Miklós)