Máris áll a balhé Rákosrendező körül: Vitézy beleszállt a fővárosi cég vezetőjébe, amely megvenné a területet

„Mártha Imre, a Rákosrendezőt elővásárlási jogával élve a Főváros nevében megvásárló Budapesti Közművek vezérigazgatója ma este Donald Trump fiának írt nyílt levelet, és tőle kért tanácsokat a terület fejlesztése kapcsán – erre nyilvánvalóan semmilyen felhatalmazása nem volt” – írta közösségi oldalán csütörtök este Vitézy Dávid.

Hozzátette, „nem tudom, hogy komolyan gondolta vagy csak trollkodott, de ezúton is szeretnék minden fővárosi illetékes vezetőt emlékeztetni: az ellenzéki aktivizmus és a felelős kormányzás nem ugyanaz. És ha Rákosrendező végül tényleg a Fővárosé lesz, akkor a másodikra van szükség, a Facebook-posztok ide nem lesznek elegendők.”

„Egy ilyen terület fejlesztéséért felelős közcég vezetője tehát jobban tenné, ha nem lájkokat próbálna gyűjteni és bohóckodna a Facebookon, nem Amerikába írogatna leveleket, hanem nekiállna felkészülni mindarra a feladattömegre és felelősségre, ami Rákosrendező megvásárlásából ered” – fogalmazott Vitézy Dávid.

Szerinte „a Maxi-Dubaj, az 500 méteres toronyház és az arab negyed létrejöttének megakadályozása egyértelműen Budapest hosszú távú érdeke, ezért a fővárosi politikai vitáknak nem lehet ez a tárgya. Ezért is éltünk közös előterjesztésekkel ezügyben a főpolgármesterrel az elmúlt két Közgyűlésen, és ezért tartunk közös szakmai urbanisztikai konferenciát holnap (pénteken) is, félretéve a korábbi és részben továbbra is meglévő politikai vitáinkat.”

Ideje lenne – mint fogalmazott –, ha a fővárosi cégvezetők is megértenék a Rákosrendező-ügy súlyát, és ennek megfelelően viselkednének.

Úgy folytatta: „ebből az apró történetből is jól látszik, miért nagyon is időszerű a cégvezetői pályázatok kiírása a Fővárosban. A Tisza Párt a minap újból benyújtotta a javaslatát a cégvezetői pályázatokra a szintén holnapra összehívott Tulajdonosi Bizottság ülésre. A teljesen jelentéktelen, de a Városháza által kifogásolt apróságokat korrigálták, így a Podmaniczky Mozgalom a javaslatot ismét támogatni fogja.”

Végezetül azt közölte, „ahogy a mai posztomban is írtam: Budapest képes kell legyen arra, hogy ilyen léptékű fejlesztéseket irányítson, mint Rákosrendező fejlesztése, és ha kell, ehhez a szükséges szervezeti, intézményi fejlesztéseket, személyi változásokat el kell dönteni – megfelelően felkészült szakmai stáb és szakemberek nélkül ugyanis ez nem fog menni, a szellemeskedő Facebook-posztolás pedig ide kevés lesz.”

Kiemelt kép: Mártha Imre, mellett Karácsony Gergely főpolgármester (MTI/Máthé Zoltán)