Gulyás Gergely: A kormány tudomásul veszi a főváros elővásárlási jogát Rákosrendezőre

Amellett, hogy a kormány kiáll a 13. havi nyugdíj mellett, a nyugdíjasok ezentúl szintén részt vehetnek a vidéki otthonfelújítási programban – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

A kormány szerdai ülésén több javaslatot is megvitatott, amelyek közül kiemelkedő jelentőségű volt a nyugdíjasokat érintő előterjesztés – közölte a miniszter.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a kabinet elkötelezett a nyugdíjak reálértékének megőrzése és lehetőség szerint növelése mellett, majd ismertette az elmúlt 15 év ezzel kapcsolatos eredményeit.

A 13. havi nyugdíj február 12-én érkezik a bankszámlákra, míg azok, akik készpénzben kapják, a postai kézbesítés során juthatnak hozzá az összegekhez a rákövetkező napokban.

A miniszter hozzátette:

„A 13. havinyugdíj a magyar nyugellátás fontos része lesz.”

Gulyás Gergely rámutatott, hogy a 13. havi nyugdíjat folyamatos támadások érik, holott akár széles körű egyetértés is kialakulhatna a kérdésben. A miniszter hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt szakértői módosítanának a jelenlegi rendszeren, míg Gyurcsány Ferencék korábban teljesen eltörölték azt.

„Egyértelművé kell tenni, hogy a 13. havi nyugdíj része a magyar nyugdíjrendszernek és jogrendszernek, és a kormány ezen nem kíván változtatni.”

– tette hozzá a miniszter arra a kérdésre, hogy hogyan kívánják megvédeni a kormány a jutatást.

Bővül a vidéki otthonfelújítási program, a nyugdíjasok is igénybe vehetik

Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány döntése értelmében a vidéki otthonfelújítási program kibővül.

Ennek eredményeként a nyugdíjasok is csatlakozhatnak a támogatási rendszerhez, amelynek keretében az állam a felújítási költségek felét, legfeljebb 6 millió forintig átvállalja. A támogatás energetikai korszerűsítésre, valamint egyéb lakásfelújítási munkálatokra is felhasználható.

A leginkább kistelepüléseken, különösen a Kádár-kockákban élőknek a szigetelés, házfelújítás komoly nehézséget jelent, ezért döntött úgy a tegnapi ülésén a kormány, hogy a vidéki otthonfelújítási programot kibővíti – mondta Gulyás Gergely. Ez jelenleg az 5000 fő alatti településeket érinti, ami 2900 települést, Magyarország falvainak 90%-át jelenti – tette hozzá.

Gulyás Gergely kijelentette, a munkáshitel iránt nagy az érdeklődés, eddig 9000 kérelem érkezett be. A kérelmezők többsége a maximális összeget igényli.

Jelenleg 5400 ügylet elbírálás alatt van, és 2600 esetben már megtörtént a kifizetés. Az elutasítási arány 12-13%, de ezeknél jellemzően csak hiánypótlásra van szükség, így az érintettek várhatóan hozzájutnak a hitelhez.

Januártól elérhető az otthonfelújítási program a családok számára, amelyre eddig kétmilliárd forint értékben érkeztek igénylések. A Széchenyi Pihenőkártyára utalt összegek felét lakásfelújításra is lehet fordítani, ezt eddig 6-7000 ingatlantulajdonos használta ki.

Elindult egy 9 milliárd forintos keretösszegű program a kis- és középvállalkozások (kkv) honlapfejlesztésének támogatására, amelyre eddig 2700-an jelentkeztek. Emellett két új program is indul:

A kkv-k beruházásait támogató program 100 milliárd forintos kerettel, amelyre 1800 vállalkozás regisztrált.

A 200 milliárdos lakásfejlesztési tőkeprogram, amely elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban valósul meg, és Gulyás szerint hozzájárulhat a lakásárak és a bérleti díjak növekedésének mérsékléséhez.

A kormány tudomásul veszi a főváros elővásárlási tervét Rákosrendezőre

Gulyás Gergely továbbá kijelentette, hogy a kormány jóváhagyta Budapest elővásárlási jogát a Rákosrendező területére vonatkozóan.

A BKM Zrt. elővásárlási jogának érvényes gyakorlásához szükséges kormányzati intézkedésekről címmel még ma kiadják a kormányrendeletet. A BKM Zrt. minden olyan kötelezettséget vállalt, amelyet az eredeti arab befektető is, így a kormány elfogadta az elővásárlási jog gyakorlását. Ez magában foglalja a terület megtisztítását és az építkezés megkezdését is.

Gulyás Gergely kiemelte, hogy a szerződés értelmében mostantól a főváros jogosult a területre vonatkozó döntések meghozatalára, ugyanakkor a felelősség is az önkormányzaté.

Ennek részeként a terület megtisztítását is a fővárosnak kell elvégeztetnie, és a kormány bízik abban, hogy a tervezett fejlesztések hamarosan megvalósulnak.

A vételár kifizetése a főváros kötelezettsége, az pedig kizárólag az ő hatásköre, hogy milyen partnerekkel és milyen formában kíván együttműködni a projekt kapcsán. A beépíthetőség kapcsán a miniszter elmondta, hogy a jelenlegi szabályozás szerint az épületek maximális magassága 90 méter lehet. Amennyiben a főváros ettől eltérne, ahhoz törvénymódosításra lenne szükség.

Mint a miniszter kiemelte, a azzal, hogy a kormány jóváhagyta az elővásárlási jogot, a szerződésből fakadó kötelezettségek immár a fővárosra hárulnak. Gulyás Gergely hozzátette, hogy a további részletekről és egyeztetési lehetőségekről a főváros Lázár Jánossal folytat majd tárgyalásokat.

Sikeres a Demján Sándor Program

Az 1+1 beruházásélénkítő program keretében eddig közel 1600 pályázat érkezett be, amelyeket 937 kis- és középvállalkozás (kkv), 509 közepes méretű vállalkozás és 439 mikrovállalkozás nyújtott be. A honlapkészítési támogatási program iránt is nagy az érdeklődés, eddig 2700 jelentkező regisztrált. A Széchenyi Kártya Program beruházási hitelének kamata csökkenni fog, így a vállalkozások 3 százalékos kamatozású hitelhez juthatnak.

Hamarosan elindul a kkv-k beruházásait és versenyképességét támogató tőkeprogram, amely 100 milliárd forintos keretösszeggel segíti a cégeket. A program előregisztrációja már megkezdődött, és több mint 1800 vállalkozás jelezte részvételi szándékát. A hivatalos indulás február közepére várható.

Emellett egy új lakásfejlesztési tőkeprogram is indul 200 milliárd forintos keretösszeggel, amely ingatlanfejlesztők számára lesz elérhető, és lakások, valamint kollégiumok építésére fordítható. A program célja, hogy mérsékelje a lakásárak növekedését és csökkentse a bérleti díjakat mind Budapesten, mind a megyeszékhelyeken – mondta el Gulyás Gergely.

