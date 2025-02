Többnyire napos, helyenként felhős idő vár ránk

A középső országrészben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra helyenként – főként a keleti tájakon – párássá válhat a levegő, köd és rétegfelhőzet is kialakulhat. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. Az éjszaka legalacsonyabb hőmérséklete általában -8 és -3 fok között várható, de a hóval borított területeken ennél hidegebb is lehet.

Forrás: met.hu