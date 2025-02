Kubatov Gábor Magyar Péterről: „Jól láthatóan egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávó”

Kubatov Gábor egy interjúban kemény kritikával illette Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét. A Fidesz alelnöke több másik témáról is beszélt az interjúban, többek közt elmondta azt is: szerinte egyáltalán nem a valóságot tükrözik azok a közvélemény-kutatások, amelyek a Tisza Párt fölényét mutatják ki a kormánypártokkal szemben.

A fideszes politikus az Indexnek adott interjút, amelyben először arról beszélt, hogy a 2024-es év fideszes szemszögből nézve szerinte politikailag rendkívül sikeres volt.

„Brutálisan jó eredményt értünk el az európai parlamenti választáson. Ha ezt átfordítottuk volna az országgyűlési választásokra, akkor újra kétharmadunk lenne. Az önkormányzati választások tekintetében ugyanez a helyzet”

– mondta Kubatov Gábor, megjegyezve többek közt azt is, hogy a általában a kormányzó pártoknak a ciklus közepén a legalacsonyabb a támogatottsága, ezért is tekinti nagy sikernek a tavalyi eredményeiket. Azt ugyanakkor elismerte, hogy gazdasági szempontból nézve nagyon nehéz volt az előző év, és amíg az orosz–ukrán háború tart, addig semmi jóra nem számít e téren.

A politikust ezután kérdezték Magyar Péterről, és arról, hogy a felbukkanása nehéz helyzetbe hozta-e a Fideszt. „Olyan nincs, hogy jelölt nélkül maradjon a baloldal a választásokra. Magától értetődő volt, hogy valakinek jönnie kell. Magyar Péter egy tipikus eset. Pont ugyanolyan, mint az elődei voltak: Vona Gábor, Jakab Péter vagy Márki-Zay Péter” – válaszolta Kubatov Gábor, majd megjegyezte, hogy szerinte „a brüsszeli elit” kereste meg és irányítja Magyar Pétert. „Biztos vagyok benne, hogy Magyar Péter nem a maga ura. Az lehet, hogy magától kezdett el politizálni, de az biztos, hogy rögtön megtalálta a szponzorait, és a politikai jövője előre borítékolható” – tette hozzá.

A Fidesz alelnöke ezt követően arról is beszélt, hogy szerinte azok a közvélemény-kutatások, amelyek szerint a Tisza Párt támogatottsága megelőzte a kormánypártokét, nem a valóságot tükrözik. „Ne legyünk naivak, azoknál a kutatásoknál nem mérnek, hanem írják őket” – mondta erről a politikus, miközben arra is hivatkozott, hogy a januárban megrendezett tolnai időközi választáson, majd utána Veszprémben és Óbudán tartott időközi voksolásokon is a kormánypártok győztek.

Kubatov Gábort ezt követően arról is megkérdezték, hogy szerinte miért nem fognak Magyar Péteren az ellene indított politikai támadások. Erre azt válaszolta:

„Ez egy nagyon összetett kérdés, mert én közben látom erodálódni a karakterét. Őszintén és egyenesen fogalmazok: Magyar Péter jól láthatóan egy idegbeteg, gyenge idegzetű csávó. Minden ütés fáj neki, és egyre inkább kirajzolódik az igazi arca, hibát hibára halmoz.”

A Fidesz-alelnök mindemellett megjegyezte, hogy a 2026-os országgyűlési választásig van mit javítaniuk a kormányoldalon. „Nem láttam még olyan kormányzást, amit ne lehetne jobban csinálni, mindig van mit javítani. Tizenöt éve vagyunk kormányon, és ha megnézzük, honnan indultunk és hová jutottunk el, az mindenképpen figyelemre méltó teljesítmény” – összegezte, majd azt is elmondta, hogy szerinte elsősorban a gyorsabb cselekvőképességet illetően lenne hova javulniuk.

„Például a tanárok életpályamodelljének kidolgozását előrébb kellett volna hozni. Sokat gondolkodtunk rajta – talán túl sokat is. Végül sikerült jelentős béremelést végrehajtani, és most már vannak tanárok, akiknek az alapfizetése ötössel kezdődik, ami komoly előrelépés. De ha ezt egy-másfél évvel korábban meglépjük, az még jobb lett volna”

– hozta fel a példát Kubatov Gábor, majd hozzáfűzte: „A világ felgyorsult, és ezzel együtt a kormányzat reakcióidejének is dinamikusabbnak kell lennie. Ez nem csupán a kommunikációról szól, hanem a döntéshozatal tempójáról is.”

A Fidesz-alelnök az interjúban cáfolta azt is, hogy bármikor találkozott volna Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével (a Tisza Párt elnöke korábban azzal vádolta Kubatovot, hogy anyagi és lakhatási juttatást adott Vogel Evelinnek a Magyar Péterről szóló hangfelvételekért cserébe). „Bolond lyukból bolond szél fúj” – mondta erről, majd megjegyezte, hogy szerinte a hangfelvételek hitelesek, és jól tükrözik Magyar Péter személyiségét, mert régóta ismeri őt, és szerinte a Tisza Párt vezetője „egy ilyen hülye gyerek. Egy gátlástalan hülye gyerek”.

Magyar Péter egy másik, korábbi állítását viszont megerősítette a Fidesz alelnöke, és közölte: igaz a hír, hogy elvált a feleségétől. „Sosem a nyilvánosság előtt éltem a magánéletemet. Nem magam miatt, hanem a családom védelmében tettem ezt. Valóban elváltam, amire nem vagyok büszke, és most egy nagyon-nagyon nehéz időszakot élek meg. De erről nem szeretnék többet mondani. A valós anyagi helyzetem mindig transzparens volt, és az is lesz, a vagyonnyilatkozataimból minden kiderül, az is, hogy folyamatban van a vagyonmegosztás” – fogalmazott Kubatov Gábor az interjúban.