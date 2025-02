Újpesti időközi: már három jelölt is összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat

A Fidesz, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk képviselőjelöltje is leadta a kellő számú ajánlást, így az ő nevük már nagy valószínűséggel ott lesz a szavazólapon a március 23-i választáson.

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, néhány hét múlva időközi országgyűlési választást tartanak Budapest 11-es számú választókerületében. A voksolást azután írták ki, hogy tavaly decemberben jogerősen is elítélték garázdaság, testi sértés és választási csalás miatt az újpesti-angyalföldi választókerület egyéni képviselőjét, a DK-s Varju Lászlót. Bár az ellenzéki politikus az eljárás során végig tagadta az ellene felhozott vádakat és koncepciós eljárást emlegetett, végül meg sem várta, hogy az Országgyűlés fossza meg a mandátumától, maga mondott le a hivataláról.

Az elmarasztaló ítélet ellenére háttérbe ugyanakkor nem vonult, a Gyurcsány-párt ugyanis közölte, az időközi választáson is őt indítják. Varjunak minden joga meg is van ahhoz, hogy ismét megküzdjön a korábbi parlamenti székéért, mert a bíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

Nem ő azonban az egyetlen jogerősen elítélt ellenzéki politikus, aki versenybe száll a választók kegyeiért, a korábban Szegeden tevékenykedő, a helyi baloldali többségű testületből méltatlanság miatt kizárt ex-MSZP-s Szabó Bálint is bejelentette ugyanis, hogy függetlenként elindul az időközi választáson.

Szabó a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint még nem, a DK-s Varju László viszont már a kampány első napján, szombaton összegyűjtötte az induláshoz szükséges 500 támogató aláírást.

Szintén „Bejelentve” státusz szerepel a fideszes Renge Zsolt és a mi hazánkos Balogh Csaba neve mellett is, előbbi ráadásul elsőként jelezte Facebook-oldalán, hogy abszolválta a feladatot.

Rajtuk kívül még hárman vettek át ajánlóíveket a választási irodától,

a Munkáspárt színeiben induló Preyer Máté Márk,

a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) által támogatott Andráska László,

és a magát függetlenként megméretni kívánó Szécsényi István,

ők azonban Szabóhoz hasonlóan még nem tudták leadni a kellő számú ajánlást.

Egyiküknek sincs azonban könnyű dolga, hiszen a korábbi választások alapján Varju számít a legesélyesebbnek. A DK-s politikus ugyanis 2018-ban és 2022-ben is győzelmet aratott a választókerületben, legutóbb például a kerület korábbi fideszes polgármesterét, Wintermantel Zsoltot utasította maga mögé 50,82 százalékos eredményével, míg jobboldali kihívója csupán a szavazatok 39,08 százalékát szerezte meg.

Kérdés azonban, hogy a bíróság ítélete, valamint hogy a többi baloldali párt ezúttal nem állt be mögé logóval és nem kampányol érte a kerületben, kikezdi-e a népszerűségét, vagy ezek ellenére is összezárnak mögötte az ellenzéki szavazók.

(Kiemelt kép: Renge Zsolt, Facebook.com)