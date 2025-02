„Soha azelőtt nem éreztem ilyen kínt” – megszólalt a Skóciában eltűnt magyar ikerpár édesapja

Megszólalt a Skóciában eltűnt, 32 éves magyar ikerpár édesapja. Huszti Henriettát és Huszti Elizát január 7-én látták utoljára, ezt követően a skót rendőrség nagy erőkkel látott neki az eltűnt ikrek felkutatásának. Pénteken, január 31-én a skót hatóságok végül két holttest nyomára bukkatnak Aberdeenben, a Dee folyóban nem messze attól a helytől, ahol a Huszti-ikreket utoljára látták. Az egyik áldozat, Henrietta személyazonosságát azóta sikerült megerősíteni, a másik holttest azonosítása még folyamatban van.

Megszólalt a a Skóciában eltűnt ikerlányok édesapja – írja a Mandiner a szabolcs-szatmár-bereg vármegyei hírportál alapján. Ahogy a hirado.hu is beszámolt róla, múlt hónapban rejtélyes körülmények között tűnt el egy Skóciában élt magyar ikerpár, a 32 éves Huszti Eliza és Henrietta, akiket január 7-én láttak utoljára. A skót rendőrség nagy erőkkel kereste az eltűnt ikreket, míg végül pénteken bukkantak Henrietta holttestére, majd később egy másik holttestre a Dee folyóban, akinek azonosítása még folyamatban van, azonban Henriettával kapcsolatban a skót rendőrség már értesítette a Huszti-ikrek családját.

Huszti Miklós a SZON.hu kérdésére arról beszélt, több mint tizenkét éve, a válás és a költözés óta nem beszélt a lányaival. „A fiam, Joci is csak néhány éve vette fel velem a kapcsolatot újra, korábban ő is elzárkózott a találkozástól.” „Tőle tudtam meg január elején, hogy Henikém és Eliza eltűntek Skóciában. Szinte rosszul lettem…” – mondta Huszti Miklós, valamint azt is mondta „A fiam felhívott délután háromnegyed kettőkor, hogy valószínűleg Henikémet találták meg.”

„Van egy angyalt ábrázoló tetoválása, az alapján azonosították. Soha azelőtt nem éreztem ilyen kínt, Editke, a harmadik kislányom is teljesen összeomlott, úgy hallottam.”

„És attól félek, Elizát sem kapjuk vissza” – mondta a 63 éves apa, aki a megszólalásakor még nem volt tudatában annak, hogy a skót rendőrök megtalálták a másik Huszti-lány holttestét is. A Huszti-ikrek édesapja hozzátette, nem tudja, mi történhetett a lányokkal, de azt leszögezte: biztosan nem akartak öngyilkosságot elkövetni.

Kiemelt kép: Búvárok és rendőrök keresik a 2025. január 7-én eltűnt 32 éves ikerpár tagjait, Huszti Henriettát és Huszti Elizát a skóciai Aberdeenben, a Dee folyón (Fotó: Getty Images/PA Images/Andrew Milligan)