Nyilvánosak a politikusok vagyonnyilatkozatai, mutatjuk mi lapul a zsebükben

Határidőre az összes parlamenti politikusunk benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, amely nem csak a saját, de a vele egy háztartársban élő házastárs vagy élettárs, valamint a gyermekük vagyoni helyzetére is kiterjed.

A hatályos törvény szerint minden parlamenti képviselőnek január utolsó napjáig kell leadni a tavaly évvégi állapotot tükröző vagyonnyilatkozatát. Az önbevallás azonban nem csak a képviselő saját tulajdonára terjed ki, hiszen a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa, valamint a gyermekei pénzügyi és gazdasági helyzetét is be kell mutatnia. A törvény úgy rendelkezik, hogy ha az országgyűlési képviselő elmulasztja ezt a kötelességét, akkor mindaddig nem kaphat fizetést, amíg be nem pótolja a bevallását.

Sulyok Tamás köztársasági elnök vagyonnyilatkozatából az derül ki, hogy több mint 55 millió forint megtakarítása van állampapírokban és kötvényekben. Orbán Viktor ekkora megtakarítással nem rendelkezik, azonban továbbra is tulajdonosa egy felcsúti lakóháznak, felerészben pedig egy XII. kerületi ingatlant birtokol. A miniszterelnök a feleségével közösen vezetett bankszámla tanúsága szerint 5,7 millió forint hitelintézeti követeléssel rendelkezik. A miniszterek közül Lázár János és Rogán Antal tűnik a legvagyonosabbnak. Előbbi 220 millió forintos tartozása mellett 46 ingatlannal rendelkezik, utóbbi vagyonnyilatkozatából pedig az derült ki, hogy 456 millió forintot keresett tavaly egy szabadalmán keresztül.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke nem vallott be jelentős vagyont, hiszen a nyilvánosan is elérhető dokumentum szerint mindössze egy 2014-es Skoda Superb autója van. Hitelintézeti számlakövetelése azonban több mint 3,7 millió forint, egyéb pénzkövetelése pedig hétmillió forint értékű. Továbbá van egy több mint 8,5 milliós tartozása is.

A legnagyobb parlamenti képviselőcsoporttal rendelkező Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté vagyonnyilatkozatából az derül ki, hogy a politikusnak nincs jelentős vagyona. Nincs ingatlanja, gépjárműve, vagy jelentős értékű műalkotása, húszmillió forint megtakarítását állampapírba fektette, emellett 74 millió forint készpénzzel rendelkezik. Szász Endre Paragrafus című képét 1982-ben ajándékba kapta. Tartozása nincs.

Önbevallása tanúsága szerint Kocsisnál sokkal vagyonosabb Kubatov Gábor. A Fidesz országos pártigazgatója és alelnöke, a Fradi elnöke ugyanis tíz ingatlannal és hat autóval rendelkezik, tartaléka azonban csekély. A benyújtott dokumentum szerint van egy nagy értékű CD- és hanglemezgyűjteménye. Készpénzben 9,5 milliós, hitelintézeti számlaköveteléssel 9,7 millió forintos bevallással rendelkezik, míg csaknem húszmillió forintos tartozása van.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója sem rendelkezik ingó- vagy ingatlan vagyonnal. Autója sincs, de még csak műtárgyakkal sem rendelkezik. Állampapírban 29 millió forint megtakarítása van, amit 77 millió forint takarékbetét egészít ki. Tartozása ugyanakkor több mint 52 millió forint.

Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a XXI. kerületben három különböző méretű ingatlanban tulajdonos, vagy társtulajdonos. A dokumentum szerint 6 664 678 forint hiteltartozása van, bankszámláján pedig 19 777 267 forintot tart.

Kósa Lajosnak továbbra is megvan a három BMW motorja, a motorcsónakja és a Mercedes Vianója, valamint résztulajdonosa egy budakeszi üdülőnek, egy szamosszegi szántónak, egy 300 négyzetméteres debreceni családi háznak és egy csaknem 4000 négyzetméteres gazdasági területnek. Hitelintézeti számlakövetelése 2,5 millió, tartozása azonban több mint 110 millió forint. Bevallása szerint nincs bevétellel járó tisztsége, minden munkát díjazás nélkül végez.

Rétvári Bence belügyminisztériumi államtitkár és miniszterhelyettes másfél ingatlannal rendelkezik. Egy 138 négyzetméteres XI. kerületi lakás egyedüli tulajdonosa, a 206 négyzetméteres balatonkenesei nyaralónak pedig felerészben a gazdája. Járműve, műtárgya, gyűjteménye és egyéb ingósága nincs, viszont van 33 millió forintja állampapírban és négymillió forint hitelintézeti számlakövetelése.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy 143 négyzetméteres budakeszi családi ház társtulajdonosa, továbbá van egy 25 négyzetméteres üdülője Siófokon. Egyedüliként birtokol egy 46 négyzetméteres bajai lakást is. Járműve, műtárgyai, gyűjteménye, egyéb ingósága és befektetései nincsenek, csupán egy 19 milliós hitelintézeti követelést írt bevallásába.

Hidvéghi Balázs több budapesti ingatlannak is felerészben a tulajdonosa, Siófokon pedig van egy csaknem 1000 négyzetméteres telke, rajta egy üdülővel. Két autót is feltüntetett a bevallásában, egy Skoda Kodiaqet és egy Citroen C4-et. Továbbá egy B31-es vitorlást is birtokol. Hitelintézeti számlakövetelése csaknem százmillió forint. Egyéb megtakarítása és vagyontárgya nincs.

Az ellenzék vezéreként is emlegetett Gyurcsány Ferencnek ugyan sok minden eltűnt a tavaly benyújtott vagyonnyilatkozatából, az ingatlanjai azért továbbra is megvannak. A Demokratikus Koalíció elnökének továbbra is megvan az ötven négyzetméteres pápai lakása, valamint a kötcsei ingatana, melynek egyébként felerészben tulajdonosa. Vagyonnyilatkozatában feltüntette a 2021-ben vásárolt, több mint kétezer négyzetméteres II. kerületi ingatlant, amit szintén fele részben tulajdonol. Hitelintézeti számlakövetelése 46 millió forintra rúg, míg más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összegeként egy 210 360 000 forintos kölcsön szerepel. A DK-vezérnek ugyanakkor továbbra is megvan az 55 millió forintos bankhitele, valamint továbbra is tulajdonosa az Altus Portfólió Kft.-nek.

A független ex-párbeszédes Tordai Bence vagyonnyilatkozatában továbbra is megtalálható a botrányos körülmények között felépített 130 négyzetméteres II. kerületi háza. Vele ellentétben Gelencsér Ferenc, a Momentum egykori elnöke azt írta a nyilatkozatába, hogy továbbra sincs ingatlanja, vagy jelentősebb értéktárgya. Megtakarítása 19 millió forint, értékpapírba pedig 11 milliót fektetett.

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője több ingatlannak is részben vagy egészben a tulajdonosa, pénzintézeti számlakövetelése 12 milliós, míg más szerződés alapján fennálló követelése 10 millió forint. Hitelintézettel szembeni tartozása 20 millió forint.

Ungár Péter (LMP) továbbra is negyed részben tulajdonol egy II. kerületi ingatlant. Van egy Toyota RAV4 gépkocsija. Ezen kívül van egy 12 millió forintos, valamint egy devizaalapú, 9 millió forintos pénzkövetelése. Ungvárnak három cégben van érdekeltsége: az Azonnali Média Kft.-ben, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben, és a PIÓ-21 Kft.-ben

A „korrupcióvadászként” emlegetett Hadházy Ákosnak a vagyonnyilatkozat alapján továbbra is megvan szekszárdi társasháza, amelynek fele részben tulajdonosa. A független képviselő feltüntette 5000 négyzetméteres szőlőjét, valamint a bécsi lakását, amelynek szintén a felét birtokolja. Hadházynak ugyanakkor lett egy félmillió forintos hitelintézeti számlakövetelése és egy ugyanilyen 5,6 milliós követelés – devizában. Bevallása szerint 2024-ben „magyar magánszemélyektől politikai munkája támogatására 1,7 millió forint magánadományt kapott”.

(Kiemelt kép: MTI/Koszticsák Szilárd)