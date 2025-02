A Fidesz jelöltje már össze is gyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlást az újpesti időközi választásra

Alig pár óra alatt gyűjtötte össze Renge Zsolt a választáson való induláshoz szükséges 500 ajánlást.

A Fidesz-KDNP jelöltje, Renge Zsolt a közösségi oldalán jelentette be szombat délelőtt, hogy alig pár órával a hivatalos kampány megkezdése után már össze is gyűjtötte az induláshoz szükséges 500 ajánlást.

Mint korábban beszámoltunk róla, március 23-án időközi országgyűlési választást tartanak Budapest 11-es számú választókerületében. A voksolást azután írták ki, hogy tavaly decemberben jogerősen is elítélték garázdaság, testi sértés és választási csalás miatt az újpesti-angyalföldi választókerület egyéni képviselőjét, a DK-s Varju Lászlót. Bár az ellenzéki politikus az eljárás során végig tagadta az ellene felhozott vádakat és koncepciós eljárást emlegetett, végül meg sem várta, hogy az Országgyűlés fossza meg a mandátumától, maga mondott le a hivataláról.

Az elmarasztaló ítélet ellenére háttérbe ugyanakkor nem vonult, a Gyurcsány-párt ugyanis közölte, az időközi választáson is őt indítják. Varjunak minden joga meg is van ahhoz, hogy ismét megküzdjön a korábbi parlamenti székéért, mert a bíróság a közügyek gyakorlásától nem tiltotta el.

Nagy erőkkel kampányol is a DK-s politikus, Facebook-oldalán szinte óránként jelenik meg új bejegyzés a standolásáról.

Nem ő azonban az egyetlen jogerősen elítélt ellenzéki politikus, aki versenybe száll a választók kegyeiért, az újpesti jelöltekkel ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesebben.