Orbán Viktor: El a kezekkel a nyugdíjaktól és a 13. havi nyugdíjtól!

El a kezekkel a nyugdíjaktól és a 13. havi nyugdíjtól! – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában péntek reggel.

A kormányfő kifejtette: a 13. havi nyugdíjat a brüsszeliek el akarják venni, és az ellenzéki pártok mögött álló közgazdászok is rendszeresen azt mondják, ez így nincs jól.

Minden fűtési szezon előtt jönnek a tanulmányok és ajánlások, ezeket vissza kell utasítani. A 13. havi nyugdíjat meg kell védeni

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Közölte, eddig is megvédték, és ezután is ragaszkodik hozzá a nyugdíjasok és a jövőbe vetett hit, remény miatt is.

A miniszterelnök értékelése szerint a 13. havi nyugdíj lelki, pszichológiai, politikai és csak ezeket követően gazdasági kérdés.

Ha győztes nemzetet akarunk faragni saját magunkból – és mi azt akarunk, szemben a cinikusokkal –, ahhoz a régi bajokat le kell győzni.

Az egyik ilyen régi baj, amire mindenki személyesen emlékszik,és húsba vágó is volt, az a 13. havi nyugdíj elvétele – idézte fel Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban 2024. december 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)