Káel Csaba a 48 percben: Azt szeretném, ha minél több jó minőségű alkotás születne Magyarországon

Csütörtökön délelőtt Orbán Viktor miniszterelnök adta át a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának új műtermeit. A filmgyárat még 2020-ban kezdték el fejleszteni, ahol már eddig szép számmal forogtak külföldi és magyar produkciók, azonban a stúdiókomplexum most 10 ezer négyzetméternyi műteremmel és 20 ezer négyzetméternyi úgynevezett kiszolgáló helyiséggel bővült. Ennek apropóján beszélgettünk Káel Csabával, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossal a hazai filmgyártás helyzetéről a 48 perc legújabb adásában.

Az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában Káel Csaba elmondta, a magyar filmtörténet szempontjából fontos beruházásról van szó, mert utoljára 89 éve, 1936-ban építettek állami filmstúdiót hazánkban.

Mint mondta, a megelőző években már épült két stúdió, egy díszletváros, valamint egy hatalmas medence is, amelyen akár tengeri jeleneteket is lehet forgatni, a mostani bővítésének köszönhetően azonban ötszörösére nőtt a stúdióterület a komplexumon belül.

Erre szükség is volt a kormánybiztos szerint, mert az elmúlt években megötszöröződött az úgynevezett szervizmunkák száma hazánkban, ennél több produkciót pedig csupán azért nem tudtak befogadni a magyar filmes szakemberek, mert nem volt több stúdiónk hozzá. Bár a fejlesztés 42 milliárd forintba került az államnak, de Káel szerint ez olyan bevételeket hoz, ami „mindenki számára megéri”, becslése szerint

tíz éven belül meg is térül majd a beruházás.

A kormánybiztos hangsúlyozta, a hazai szakemberek munkájára folyamatosan nő a kereslet a filmes világban, hiszen amíg korábban csupán a produkciókat forgatták nálunk és az utómunkákat Hollywoodban végezték, addig mostanra már egyre többször ezen a területen is bekapcsolódnak a magyarok az alkotás folyamatába.

Káel Csaba azonban leszögezte, nem csupán a külföldi szuperprodukciók idehozatalát segíti a fejlesztés, hiszen céljuk az is, hogy a magyar filmkészítőket is támogassák, és azt szeretnék, ha a két korábbi stúdiót ők használnák a jövőben.

A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt arról is, hogy bár rendkívül jó adottságokkal és kiváló szakemberekkel is rendelkezik hazánk a filmkészítéshez, van azonban olyan terület, ahol mindenképpen fejlődnünk kell a versenyképesség érdekében: ez pedig az értékesítés, a terjesztés. Káel szerint az amerikaiak jól kitalálták, hogy plázákban kezdték el vetíteni a filmjeiket, ahol vásárlás közben az emberek beülnek a moziba, az európai produkciókat viszont kevesebb helyen lehet megnézni, ezért szükség lenne a kontinensen egy összefogásra, hogy saját forgalmazási rendszert tudjanak kialakítani.

„Amíg az Egyesült Államoknak több streaming felülete is van, addig Európának ilyene nincs”

– jelentette ki Káel Csaba, aki szerint a Nemzeti Filmintézet más országokhoz képest sokat lépett előre azzal, hogy elindította pár éve a saját streaming szolgáltatását Filmio néven, de ebbe szeretné bevonni a cseh és lengyel kollégákat is, hogy a jövőben egy közös, közép-európai platform épüljön fel.

A kormánybiztos beszélt a műsorban arról is, hogy az Andy Vajna-féle Nemzeti Filmalapból sok mindent átörökítettek az NFI-be, az elmúlt években azonban nagy változások zajlottak a világban, éppen ezért olyan támogatási rendszert dolgoztak ki, amely már nem csupán a mozifilmek, hanem a dokumentum- és animációs filmek, valamint a televízióra és streamingre készülő sorozatok elkészültét is segíti. Szerinte most leginkább a sorozatok képesek arra, hogy nemzetközileg is ismertté tegyék egy-egy magyar hős életét, így a tavasszal bemutatása kerülő Hunyadi-sorozat támogatása a Nemzeti Filmintézet számára nem csupán gazdasági, de kulturális küldetés is volt.

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire látja átpolitizáltnak Magyarországon a filmes szakmát, Káel Csaba saját személyes célját úgy foglalta össze kormánybiztosként: azt szeretné, ha minél több jó minőségű alkotás készülne hazánkban, ezáltal pedig minél több filmes jutna munkához.

„Azt hiszem ez a legegyszerűbb módja annak, hogy ne a politikáról, hanem tényleg a szakmáról szóljon a filmkészítés”

– mondta el.

A teljes beszélgetés visszanézhető a hirado.hu YouTube-csatornáján:

Kiemelt kép: Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos (Fotó: Horváth Péter Gyula, hirado.hu)