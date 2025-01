Baltával, légpuskával és bozótvágó késsel támadt a rendőrökre

Baltával, fejszével és bozótvágó késsel támadt egy férfi a lakhelyéhez érkező rendőrökre, a bíróság elrendelte a letartóztatását – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-t.

A közlemény szerint január 18-án este egy Csongrád-Csanád vármegyei férfi arról tett bejelentést, hogy öngyilkosságot fog elkövetni. A kiérkező rendőröket a férfi egy ideig nem fogadta, majd amikor mégis megjelent az ingatlana udvarán, kérdőre vonta, és megpróbálta elzavarni a járőröket.

A férfi mindkét kezében baltákat tartva háza kerítéséhez ment, azt ütni kezdte, amitől a kapu lemezborítása is átszakadt, eközben azt kiabálta, ha a rendőrök bemennek a kapun, akkor őket is kettévágja.

A gyanúsított ezután egy távcsöves légpuskát emelt a rendőrökre, majd a kerítés felett két baltát, valamint egy fejszét dobott feléjük. Egy balta fennakadt kerítésben, míg egy fejsze és egy balta a rendőrautót találta el.

A férfi folytatta a rendőrök szidalmazását és a fenyegetőzést, majd egy bozótvágó késsel jött ki a kapun, és szúró mozdulatot tett a két méterre lévő rendőr felé, aki elektromos sokkolót használva védekezett. A rendőrök így tudták végül megbilincselni a gyanúsítottat.

A férfival szemben – aki nem tett érdemi vallomást – felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult eljárás. Az ügyészség indítványozta a korábban már többször – köztük erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt – elítélt férfi letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt. A bírósági végzés ellen a gyanúsított és védője is fellebbezést jelentett be – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.