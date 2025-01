A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,5 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem.

A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,5 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,5 százalék maradt. Legutóbb szeptemberben csökkentette, 25 bázisponttal a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MNB/YouTube)