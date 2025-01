Így fest jelenleg a rákosrendezői szeméttelep, amit Karácsony Gergely Budapest aranytartalékának nevezett

Budapest aranytartalékának nevezte a rákosrendezői szeméttelepet és a drogtanyáknak helyet adó romos épületeket Karácsony Gergely főpolgármester. Megmutatjuk, milyen állapotok uralkodnak jelenleg a helyszínen, amit a kormány egy külföldi befektető bevonásával tenne ismét élhetővé.

Karácsony Gergely szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem véletlenül utazik az Egyesült Arab Emírségekbe, mégpedig a főpolgármester által botrányosnak nevezett mini-Dubaj-szerződés után pár nappal. A közösségi médiában tett bejegyzése szerint „ha a miniszterelnök Magyarországot és nem Bindzsisztánt képviseli, akkor kénytelen lesz elmondani üzleti partnereinek, hogy a mini-Dubaj-mutyi bizony ugrott, sorry, lehet visszatenni a pezsgőt a hűtőbe. Mert Budapest megvédi a szuverenitását és megvédi az aranytartalékait”.

Mint azt a hirado.hu megírta: korábban a fülük botját sem mozdították a Fővárosi Közgyűlés baloldali képviselői a rákosrendezői rozsdaövezet rekultiválásáért. A mögöttünk hagyott évtizedek alatt valóságos szemétbányává züllő terület a Nyugati pályaudvarról északi és keleti irányba induló MÁV-sínpárok mentén található. Azt követően azonban, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közzétette az érintett terület adásvételi szerződését, és ebből kiderült, hogy a kormány megegyezett az arab befektetőkkel, akik gigaprojekt keretében új városrészt létesítenének a szeméthalmok és romos állapotban lévő drogtanyák helyébe, a Fővárosi Közgyűlés baloldali városvezetői rögvest hadba vonultak a kormány terve ellen.

Így néz ki Budapest aranytartaléka (Fotó: Szecsődi Balázs)

A sort Karácsony Gergely kezdte, aki a közösségi média felületén meghirdette: „Visszavesszük a kormánytól Budapest pénzét és a Rákosrendezőt.”

A főpolgármester szerint a Fővárosi Törvényszék úgy döntött, hogy a kormány jogellenesen emelte le Budapest számlájáról azt a pénzt, amit a főváros nem volt hajlandó szolidaritási adó címén befizetni. Karácsony Gergely számításai szerint a városnak a Magyar Államkincstártól 28,3 milliárd forint kamattal növelt értékét kell visszafizetni. „Ha nem teszi, kártérítési pert indítunk, küzdünk a végsőkig. Hiszen a most jogerős döntéssel végződött per a 2023-as évre vonatkozik, hasonló per van folyamatban a 2024-es évre, annak már 40 milliárd forint a tétje” – írta Facebook-bejegyzésében Karácsony.

Rákosrendezői szemétbánya (Fotó: Szecsődi Balázs)

A főpolgármester szerint a szóban forgó rákosrendezői területen, vagyis a vasúti sínek mentén bérlakásokat és parkokat kell kialakítani. Bejelentette: a kormány és az arab befektető között nyilvánosságra hozott szerződés értelmében a Fővárosi Önkormányzat egyik cégének elővásárlási joga van a területre. A városvezető szerint az államkincstártól a bírósági döntés értelmében visszautalandó 28,3 milliárd forintból Budapest élni kíván az elővásárlási jogával.

Romos épületek a főpolgármester által Budapest aranytartalékának nevezett területen (Fotó: Szecsődi Balázs)

Karácsony Gergely üzenetére ugyancsak a közösségi médián keresztül reagált Lázár János építési és közlekedési miniszter. Szerinte ha Budapest be tud mutatni az arab beruházó csekkjével megegyező összegű, vagyis ötezermilliárd forintos pénzügyi fedezetet, akkor viheti a főváros a területet, amivel egyébként 30 éve nem csinált semmit. Lázár hangsúlyozta: a kormány mindig szívesen tárgyal Karácsony Gergellyel, így az egyeztetésre hozza magával a telekvásárlás fedezetének, a terület teljes takarításának, rekultivációjának, kármentesítésének, valamint a külföldi ingatlanfejlesztőjével azonos, vagy azt meghaladó mértékű városfejlesztési projekt pénzügyi garanciáit igazoló dokumentumokat.

Karácsony kórusában Vitézy Dávid prímet vitt, a Facebookon megosztott posztja szerint az ingatlan értékesítéséről szóló szerződésben semmilyen fejlesztési vállalást nem tett az arab beruházó, se ötezer forintra, se ötezermilliárd forintra vonatkozóan, tehát ha a főváros élni tud az elővásárlási jogával, semmilyen ilyen kötelezettséget nem vesz ezzel magára.

Elhagyott csarnok (Fotó: Szecsődi Balázs)

Az ügyben Szentkirályi Alexandra, a kormánypárti frakció vezetője is megszólalt. Szerinte Rákosrendező azért került az érdeklődés középpontjába, mert a főpolgármester eszébe jutott, hogy létezik. A közösségi médiában tett bejegyzésében a fideszes politikus hangsúlyozta: a terület „tele van elhagyott épületekkel, drogtanyákkal, hajléktalanszállásokkal, és rengeteg szeméttel. Amikor azonban itt egy komoly, városrendezési fejlesztés indulna, Karácsony Gergely azt csinálja, amihez a legjobban ért: keresztbe fekszik”.

Fotó: Szecsődi Balázs

Szentkirályi Alexandra továbbá kitért arra is, hogy „Budapestet a csőd szélére juttatták, a fővárosnak ezért nincs arra pénze, hogy rendezze ezt a kérdést. Márpedig a területet rendezni kell, mégpedig úgy, hogy abból a budapestieknek hasznuk legyen” – mondta a közösségi médiában tett bejegyzésében.

