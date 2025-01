A Karmelitában fogadta Georgia parlamenti elnökét Orbán Viktor

Orbán Viktorral találkozott hétfőn Shalva Papuashvili, Georgia parlamenti elnöke. A találkozóról Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzést tett közzé a közösségi médiában.

Kiállunk Georgia mellett: STOP a brüsszeli nyomásgyakorlásnak! – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagálva Shalva Papuashvili, georgiai parlamenti elnök magyarországi látogatására. A kaukázusi ország törvényhozásának elnökét Orbán Viktor magyar miniszterelnök fogadta Budapesten hétfőn, a Karmelita kolostorban. Orbán Balázs bejegyzésében arról is írt:

Magyarország és Georgia is megtapasztalta a már az uniós nyomásgyakorlást.

„Brüsszel folyamatosan támadja Georgiát békepárti álláspontja miatt, miközben valódi perspektívát nem kínál: bár az ország 2023 decemberében EU-tagjelölti státuszt kapott, a választási eredmények miatt a csatlakozási tárgyalásokat de facto felfüggesztették” – írta, majd úgy folytatta:

„Az üzenet egyértelmű: Georgia csak akkor lehet tagja az Európai Uniónak, ha úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül.”

„Itt az ideje, hogy megállítsuk Brüsszel és a Soros-hálózat támadásait a grúz kormány ellen, és véget vessünk az ellenfeleik uniós finanszírozásának! Ebben Georgia továbbra is számíthat Magyarország támogatására” – fogalmazott a miniszterelnök politikai igazgatója. „Ahogy eddig is, a jövőben is kiállunk az EU-s csatlakozási törekvésük mellett, nincs kétség: Georgiának az Európai Unióban van a helye!” – zárta bejegyzését Orbán Balázs.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Salva Papuasvilit, a georgiai parlament elnökét a Karmelita kolostorban 2025. január 27-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)