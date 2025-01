Házilag összetákolt gázpalackok robbanhattak fel a ferencvárosi társasházban

A környéket lezárták, a baleset három sérültje közül egyet fejsérüléssel szállítottak kórházba. Az Ipar utca és a Vaskapu utca még péntek este 10 órakor sem volt megközelíthető autóval.

Az utcán és a házban jelentős mennyiségű törmelék halmozódott fel, ami nehezítette a mentést. Több mint negyven tűzoltó kora délután 15 járművel vonult a helyszínre, munkájukat a folyami katasztrófavédelem specialistái segítették.

A ma reggeli állapotokról pedig van egy saját videónk:

A hirado.hu megtudta: egy idős úr lakott a lányával abban a lakásban, ahol tegnap a robbanás történt.

Az illető gázszerelő, aki házilag összerakott, hegesztett gázpalackokkal fűtött, a társasházban lakók elmondása szerint ezek robbantak fel a lakásban.

A férfi kisebb sérüléseket szenvedett csak, az arca vérzett, de ki tudott menekülni a lakásból, ő jelenleg is kórházban van, a lánya viszont a robbanáskor szerencsére nem tartózkodott a lakásban, amelynek az alsó szomszédja teljesen beázott az oltás miatt.

Jelenleg is zajlik a ház statikai elemzése, a rendőrök most is a helyszínen vannak,

le van zárva egy járdaszakasz a ház előtt, a földön még mindig nagyon sok a törmelék

(ez látható majd a videófelvételeken is), egy házi oltár is hever az épület előtt.