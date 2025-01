Egykori jobbikos lett Gyurcsányék új politikai igazgatója

Varga Ferenc 2022-ben a közös ellenzéki listáról került be a parlamentbe, ott előbb a Jobbik frakciójába ült be, majd 2023 év elején ki is lépett onnan, és még az év májusában csatlakozott a DK-hoz.

Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalán jelentette be, hogy a szentesi Varga Ferenc a DK politikai igazgatója lett. A pártelnök szerint „Dolga, hogy határozottabb, bátrabb legyen a vidék hangja, hallják, lássák a DK-n keresztül a hatalmasok, hogy milyen nehéz lett a hétköznapi élet.” Varga Ferenc nem volt mindig ennyire baloldali: 2022-ben a közös ellenzéki listáról került be a parlamentbe, ott előbb a Jobbik frakciójába ült be, majd 2023 év elején ki is lépett onnan, és még az év májusában csatlakozott a DK-hoz.