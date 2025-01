Trump visszahozott minket a történelem főutcájára – jelentette ki a miniszterelnök

Magyarország az amerikai elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, hanem visszatért a történelem főutcájára, „a nyugati világban mi vagyunk a többség” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában pénteken.

A miniszterelnök kifejtette: „Nemcsak arról van szó, hogy nyert Donald Trump, aki jó időszakot hoz el Magyarországnak, hanem a győzelem után be is tartja, meg is csinálja, amit ígért.”

Rámutatott: az intézkedései pontosan azok, amiket egyébként mi már megcsináltunk és ami miatt Magyarországot a baloldal és Brüsszel folyamatosan próbálta elszigetelni. A Trump-féle intézkedések után nyugodtan mondhatjuk, hogy az elszigetelni kívánt Magyarország az elnök hivatalba lépése óta nem elszigetelt, kiszorított, oldalra szorított, hanem „mi vagyunk a főáram”, visszatértünk a történelem főutcájára – közölte.

„Mi vagyunk a mainstream a nyugati világban, mi vagyunk a többség” – fogalmazott, hozzátéve: „Az amit mondanak és amit az amerikaiak csinálnak, az a többségi álláspont.”

„A furcsaság az, hogy bár többségben vannak, de még mindig lázadni kell” – mondta.

„Ugyan Washingtonban megtörtént a váltás, de Brüsszelben nem, ott még a munkát el kell végezni, ott még lázadni kell, mert egyébként a brüsszeliek ránk fogják erőltetni azokat a dolgokat, amelyeket Amerikában éppen megszüntet az amerikai elnök” – fejtette ki Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)