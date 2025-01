Szentkirályi Alexandra szerint fontos fejlesztésektől fosztaná meg a budapestieket Karácsony Gergely

Karácsony Gergely több ezer új munkahelytől, sokezer új lakástól, vasúti és metrófejlesztéstől, továbbá egy új, modern városnegyedtől is megfosztaná a budapestieket – írta pénteki Facebook-bejegyzésében a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője.

Szentkirályi Alexandra közölte, a pénteki napot egy Rákosrendezőn tett bejárással kezdte, ahol illegális szemétlerakatok, veszélyeshulladék-hegyek, évtizedek óta elhagyatott romos épületek, drogtanyák és hajléktalan szállások, apokaliptikus táj várta az egykori rendezőpályaudvar területén.

A vasúti terület hasznosításával „a kormány a főváros történetének legnagyobb fejlesztésébe kezd”, Karácsony Gergely pedig „azt csinálja, amihez a legjobban ért: minden eszközzel megpróbál megakadályozni egy olyan tervet, aminek a főváros és budapestiek csak a nyertesei lennének” – hívta fel a figyelmet.

Szentkirályi Alexandra szerint a főpolgármester „kétségbeesett vagdalkozásai” és a sajtóban is megjelent „alaptalan hazugságai” által keltett hangzavarral próbálja elpalástolni, hogy „ő és szövetségesei totális csődbe taszították Budapestet”.

Rámutatott, Karácsony Gergely „egy évtizednyi semmittevés után ébredt rá, hogy Rákosrendező egyáltalán létezik”, rámutatva, korábban zuglói polgármesterként és főpolgármesterként is a zászlajára tűzhette volna a vasúti rozsdaövezet rendbetételét.

Szerinte Karácsony vagy „maga sem érti miről beszél, vagy szándékosan hazudik”, de akármelyik is igaz, megfosztaná a budapestieket több ezer új munkahelytől, sokezer új lakástól, vasúti és metrófejlesztéstől, és egy új, modern városnegyedtől.

Szentkirályi Alexandra azt írta:„nemcsak a főváros, de az egész ország gazdasága szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a Grand Budapest projekt, azt kár lenne ”Karácsony Gergely kétségbeesett politikai végjátékának oltárán feláldozni„.

A bejegyzéshez csatolt videóban a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője beszél még arról is, hogy Karácsony Gergelyék nem is tudják jogilag szabályosan megvásárolni a területet, ráadásul mivel ”az elmúlt években Budapestet a csőd szélére juttatták, a fővárosnak nincs is pénze, hogy rendezze ezt a kérdést„. A terület márpedig nem maradhat úgy, ahogy most van, azt rendezni kell, ”méghozzá úgy (…), hogy abból a budapestieknek hasznuk legyen” – húzta alá.