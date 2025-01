Schmidt Mária: Az amerikai birodalom ereje érezhető lesz

Donald Trump elnökké választásával az amerikai birodalom „újra itt van”, nyers ereje minden percben érezhető lesz számunkra – mondta a XXI. Század Intézet főigazgatója az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában csütörtök este.

Schmidt Mária kifejtette, Trump első, 2017-es megválasztásakor egy „felkészületlen” elnök kezdte meg a ciklusát, akinek nem volt igazán nagy csapata, nem voltak emberei, és nem volt kidolgozott politikája, hivatalba lépésével pedig saját magát, az amerikaiakat és a világot egyaránt meglepte, mivel mindenki Hillary Clinton győzelmére számított.

Donald Trump megválasztása akkor egy cezúra volt, egy új világ, egy új politika kezdetét jelezte, most pedig felkészült elnökként létrehozta csapatát, megtervezte és bejelentette lépéseit, amelyeket egyiket a másik után meg is valósít – mondta. Schmidt Mária vélekedése szerint az új vezetés már nem a korábbi „álcázott, szemérmes módon” akarja kinyilvánítani az akaratát;

a régi-új elnök az amerikai érdekeket és az ország gazdasági, politikai és katonai erejét fogja majd mindenhol érvényre juttatni, ezért „az amerikai birodalom nyers ereje minden percben érezhető lesz a számunkra”.

Az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos műsorvezetői kérdésre válaszolva azt mondta, az Egyesült Államoknak is a béke az érdeke, erre Trump gazdasági és politikai szempontból több alkalommal elkötelezte magát. Hozzátette, Putyinnal erőből kell tárgyalni, vele „csak így lehet”, Zelenszkij ukrán elnök pedig egy színész, aki „próbál valamilyen szerephez jutni”, számára azonban nem marad más választás, mint az, hogy elfogadja a nagyok feltételeit.

Schmidt Mária arról is beszélt, Trump győzelme azoknak az amerikai embereknek a liberális elit elleni lázadását is jelenti, akiknek elegük van a hagyományos értékeiket megtámadó, a migrációt, a gendert és az LMBTQ-lobbi „őrületét” rájuk szabadító demokrata-párti elitből. Kifejtette, Európa nagyobbik része most attól fél, hogy ez az elitellenesség átcsap az európai kontinensre, a változás már látszódik például a Patrióták megalakulásán és abban a kormányozhatatlanságig menő politikai válságszituációban, amely Németországtól Romániáig mindenhol tapasztalható.

A „woke kulturális forradalom” maga ellen hergelte az egész népességet Amerikában és Nyugat-Európában, és az emberek azt mondták, hogy ebből nem kérünk, és nem is tűrjük el többet

– fogalmazott Schmidt Mária, hangsúlyozva, „a woke-nak vége van, az meghalt, az már nem jön vissza többet”.

A XXI. Század Intézet főigazgatója Trump migrációs politikájával kapcsolatban azt mondta, az elnök példát fog statuálni, megmutatja, hogy a határ nem átjárható többet, „be fogja mutatni, hogy aki illegálisan jött, és bármilyen bűncselekményt, akár bolti lopást követett el, azt egyszerűen kitoloncolják, vagy deportálják”.

A Melania Trumpot érintő kérdésre válaszolva Schmidt Mária elmondta, a first lady „egy nagyon erős karakter, nem szabad lebecsülni”, még akkor sem, ha az amerikai meg a nyugati sajtó az első négyéves ciklus alatt állandóan lekezelte és rosszat írt róla.

A kiemelt kép forrása: hirado.hu/Horváth Péter Gyula