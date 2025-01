Robbanás történt egy ferencvárosi társasházban

Feltehetőleg robbanás történt pénteken Budapesten egy IX. kerületi társasházi lakásban – közölte Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese. A helyszínen tartózkodó olvasónk szerint a környéket lezárták, a helyszínen több mentőautó is van.

A baleset az Ipar és a Vaskapu utca sarkán lévő négyemeletes társasház egyik első emeleti lakásában történt, aminek következtében tűz ütött ki. A fővárosi hivatásos tűzoltók a lángoló lakáson kívül a homlokzatot is oltják, hogy megfékezzék a tűz továbbterjedését.

Egy olvasónk jelzése szerint lezárták az Ipar utcát. Az is kiderült a helyszíni beszámolóból, hogy 14:30-kor történt a robbanás, amelynek hatására a két emelettel feljebb lévő lakás üvegei is kitörtek. Megtudtuk, hogy az épület homlokzatát részben éppen a közelmúltban újították fel. Nem engedik be az autókat az utcába, az egész környéket lezárták.

Olvasói fotói

Az utcán és a házban jelentős mennyiségű törmelék halmozódott fel, ami nehezíti a mentést. Több mint negyven tűzoltó kora délután 15 járművel vonult a helyszínre, munkájukat a folyami katasztrófavédelem specialistái segítik. A szakemberek az egész épületet átvizsgálják, egyelőre nem tudni, hogy a robbanás idején hányan tartózkodtak a házban.

Kérdéseinket elküldtük a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, ha megérkezik a válasz, cikkünket frissítjük.

Megfékezték a lángokat

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság péntek délután arról adott tájékoztatást, hogy a tűzoltók három vízsugárral megfékezték a lángokat.

A munkálatok közben átvizsgálták az égő lakás feletti szinteket, az egyik negyedik emeleti lakásból lekísértek egy embert. Az épület lakói számára két melegedőbusz érkezett a helyszínre. „A tűzoltók jelenleg a beizzások megszüntetésén dolgoznak” – olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

Kiemelt kép: olvasói fotó