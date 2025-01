Orbán Viktor: A magyar állam jól vizsgázott

Orbán Viktor szerint fel kell készülni arra, hogy a tegnapi fenyegetések után mások is fognak próbálkozni hasonlóval. „Ha egyszer egy ilyen megtörténik, akkor a következő napokban lesznek olyan esetek, amikor valaki kedvet kap az ilyenhez. Egy dolog, hogy fel kell deríteni, hogy mi történt, de fel kell készülni a további provokációkra” – tette hozzá.

A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy Nyugat-Európában terrorcselekmények történnek, így a csütörtöki bombariadókat nem lehet elintézni egy vállrándítással. Azt mondta:

„Ha a migránsokat beengedtük volna, akkor nem fenyegetések lennének, hanem terrorcselekmények.”

A legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni, ami egy választóvonal, ugyanis az ellenzéki pártok a migrációs paktumot akarják végrehajtani, míg a kormánypártok azt minden eszközzel elutasítják – vonta le a következtetést.

„Visszatértünk Európa főutcájára, mi vagyunk az új mainstream”

– kommentálta a miniszterelnök Donald Trump amerikai elnöki beiktatását. Orbán Viktor szerint Trump máris helyretette a dolgokat „az apa férfi, az anya nő, bingo”, fogalmazott az új amerikai elnök új rendeleteire utalva. Beszélt arról, hogy szerinte az amerikai és a közép-európai „satu közé fogták Brüsszelt”. „Mondhatnám úgyis, hogy szendvicsbe fogtuk őket, hiszen reggeli előtt az ember a szendvicsre gondol” – mondta a kormányfő.

„Az ukránok ki akarnak velünk babrálni” – mondta Orbán Viktor rátérve az orosz–ukrán háborúra, valamint a gázszállítás témájára reagálva, hozzátéve, hogy az ukránok miatt mentek és mennek fel az árak.

„Ha nem babrálnának ki velünk az ukránok, akkor az energiaárak sem itt tartanának, a benzin sem lenne ilyen drága”

– mondta, kifejtve, hogy elvettek tőlünk 7500 milliárd forintot a szankciók bevezetésével. Kérte, hogy nyissák meg azokat a gázszállítási útvonalakat, amelyek miatt Magyarországon felment az energia ára.

„Meg tudjuk magunkat védeni, ha egységfrontban maradunk a szerbekkel, ugyanis a nemzeti kormány kiépített egy déli kerülőutat. Ha ez nem lenne, akkor Magyarország és Szlovákia is bajban lenne” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, aki megjegyezte, hogy a 2010-es években, amikor összekötötték a magyarországi és a szlovákiai gázhálózatot, különböző szakértők akkor is káráltak ez ellen, mondván, hogy soha nem térül meg. A kormányfő szerint hasonló helyzet fog előállni a Budapest–Belgrád vasút esetében is.

A miniszterelnök mindehhez hozzátette, hogy nem akar siránkozni, mert úgy gondolja, hogy 2025 egy fantasztikus év lesz. Ráadásul „izmos középosztályunk van”, mert 90 ezer milliárd forintnyi megtakarítás van a magyar családoknál, és Magyarország 13. helyen áll a megtakarítások alapján az Európai Unióban.

„Elment 212 ezer ember telelni! Ebből négyet levonhatunk, mert én is voltam”

– mondta Orbán Viktor a turisztikai adatokat sorolva, úgyhogy szerinte „abba kell hagyni ezt a szerencsétlenkedést”, hogy Magyarország nem áll jól. „Megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint!” – mondta, és tovább sorolta: decemberben 544 ezren mentek hazai szálláshelyre, külföldre pedig 212 ezer magyar repült el, továbbá december 24–31 között 418 ezer hazai rendszámú jármű ment ki az országból.

Az interjú végén arról beszéltek, hogy a miniszterelnök a koronavírus-járvány kialakulásának 5. évfordulója alkalmából vasárnap este 7 órakor videót tölt fel a közösségi oldalára. Úgy fogalmazott, mindenkinek a családjában volt baj, így utólag sem szabad a Covidból viccet csinálni, sokakat elveszítettünk, kollégákat, családtagokat. De azt is mondta, hogyha összefogunk, sokkal többre vagyunk képesek, mint gondolnánk.