Magyar anyanyelvű vagy magyarul tökéletesen értő személy véglegesíthette a bombával fenyegető levelet

Bombariadó miatt több mint 300 iskolát ürítettek ki Magyarországon. Egy nemzetközileg is elismert nyelvész és a mesterséges intelligencia elemzése szerint a bombával fenyegető levelet valószínűleg fordítóprogrammal készítették, majd magyarosították.

Csütörtökön országszerte pánikot okozott, hogy több mint 300 magyarországi iskola bombafenyegetést kapott egy e-mailben, amely egy iszlamista terrorszervezet nevében íródott. Bár robbanószert nem találtak, a hatóságok minden intézményt átvizsgáltak, és folytatják a nyomozást az elkövető azonosítása érdekében. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a fenyegetés mögött egyértelműen emberi beavatkozás sejthető, ami számos kérdést vet fel.

Magyar anyanyelvű írhatta a fenyegető levelet

Az Index egy nemzetközileg elismert nyelvész véleményére hivatkozva arról számolt be, hogy a fenyegető levelet nagy valószínűséggel magyar anyanyelvű személy készítette, aki egy fordítóprogramot használt a szöveg alapjául.

A nyelvész szerint

„ezt a levelet magyar anyanyelvű ember vagy magyarul tökéletesen értő személy véglegesíthette, az emberi kéz nyoma egyértelműen látszik”.

A szakértő úgy véli, a szöveg első változata valószínűleg egy szélsőséges arab propagandaszöveg lehetett, amit gépi fordítással magyarra ültettek át. A fordítást azonban valaki magyarosította, stilisztikai hibákat javított, miközben bizonyos nyelvi szerkezetek és kifejezések – például a „félelmet fogunk nyomni az arcotokra” – érzelmi töltetük miatt árulkodók lehetnek.

A mesterséges intelligencia (MI) is megerősítette, hogy ezek a kifejezések az arab kultúrára vagy militáns csoportok propagandaszövegeire jellemzőek. Az MI által végzett elemzés alapján valószínűsíthető, hogy a bombariadóhoz kapcsolódó fenyegető levelet egy eredetileg arab nyelvű szövegből fordították le magyarra, de a folyamat során emberi kéz is közreműködött. Az MI-elemzés alapján ugyanakkor a „félelmet fogunk nyomni az arcotokra” kifejezés szokatlan, és inkább szláv nyelvekre utalhat, például az oroszra. Ez arra utal, hogy a fordítást egy magyar nyelvet jól ismerő személy dolgozta át, mivel a fordítóprogramok önmagukban nem alkalmasak ilyen szövegek véglegesítésére. A vizsgálatok továbbra is zajlanak, a levél pontos eredetét még nem sikerült megállapítani, így a jelen elemzés nem vehető alapul a hivatalos nyomozás részletei és eredményei még nem ismertek.

Egy fordítóprogram önmagában nem ad ilyen végeredményt

Az elemzések során felmerült a szláv nyelvek és különösen az orosz fordítás lehetősége is, melyről a lap egy orosz nyelvészt is megkérdezett. Megvizsgálva a levél szövegét arra a következtetésre jutott, hogy a mondatok szerkezete gépi fordítás során lett átalakítva, de az emberi beavatkozás egyértelmű. A szövegben számos stilisztikai és helyesírási hiba található, amelyek azt mutatják, hogy egy fordítóprogram önmagában nem lett volna képes ilyen minőségű magyar fordításra.

A Reddit egyik felhasználója szerint a fenyegető e-mail egy orosz domainről (Yandex) érkezett, és bár ez önmagában nem bizonyítja, hogy az orosz kormány állna mögötte, hasonló bombariadók történtek az elmúlt években más közép-európai országokban, például Szlovákiában és Csehországban is. A magyar hatóságok ezért nemcsak az európai partnerekkel, hanem orosz szakértőkkel is együttműködnek.

Pánikkeltés lehetett a cél

A bombariadók mögött álló személy vagy csoport célja egyértelműen a pánikkeltés és a társadalmi feszültség szítása lehetett. A magyar hatóságok minden eszközzel igyekeznek felderíteni az elkövető kilétét. A fenyegetés tartalma és stílusa azonban nemcsak az iskolák közösségét, hanem a közvéleményt is felkavarta. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a diákok és tanárok biztonsága elsődleges, és minden bombariadót komolyan vesznek, míg a vizsgálatok célja, hogy az ilyen fenyegetéseket a jövőben megelőzzék.