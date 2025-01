Jelentősen nőtt a magyar családok külföldi utazásra fordított költése

Töretlen a fogyasztói bizalom erősödése, ennek egyik legfontosabb jeleként a magyar családok egyre bátrabban és egyre többet költenek utazásra. Tavaly decemberben mintegy 250 ezerrel több magyar döntött külföldi kiutazás mellett, mint a megelőző év azonos időszakában, ez látszik a légi és közúti határforgalmi adatokban is – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány a családok pihenését támogatva úgy döntött, hogy 2024 végén egybefüggő, 6 napos pihenőidőszakot biztosít számukra. A magyarok a karácsonyi pihenőidőszakot kihasználva soha nem látott számban utaztak külföldre.

2024 decemberében a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről 212 ezer magyar utazott külföldre, amely 19 százalékkal, összesen 34 ezer fővel több, mint a megelőző év decemberében. A legtöbb magyar London, Isztanbul, Dubai, Milánó és Róma reptereire utazott. A legnagyobb keresletnövekedés azonban olyan népszerű, főként mediterrán üdülőhelyekhez köthető, mint Valencia (228 százalék), Malaga (45 százalék), Málta (35 százalék), Abu-Dzabi (30 százalék), Tenerife (28 százalék), Nizza (24 százalék), Athén (19 százalék) vagy Bari (16 százalék) – sorolta az NGM.

A repülővel elutazók mellett jelentősen nőtt a szomszédos országokba autóval kiutazó magyarok száma is. 2024 decemberében mintegy 107 ezerrel több magyar rendszámú kilépő autót regisztráltak a határátkelőknél, ami 5,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A legnagyobb forgalomnövekedés Ausztria (+28 ezer) és Szlovákia (+73 ezer) irányába történt. Autónként átlagosan 2 utas hagyta el az országot, összességében így 215 ezerrel többen utaztak decemberben külföldre gépjárművel Magyarországról.

A mintegy 250 ezerrel több külföldre utazó magyarra vetítve ez fejenként több százezer forintot jelent a korábbi statisztikák szerint, amely a külföldi fogyasztásban hasznosult – állapították meg.

A kormány töretlenül azon dolgozik, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, így a családok több pénzből tudjanak gazdálkodni, ezáltal pedig többet is tudjanak utazni, fogyasztani. A több mint egy éve tartó, dinamikus reálbéremelkedés a fogyasztás dinamikus bővülése mellett a külföldi utazások számának emelkedését is lehetővé tette. A fordulat egyértelmű, a családok bizalma fokozatosan erősödik. Ez most már nem csak a rekordmagas foglalkoztatásban, a magas reálbéremelkedésben, a fogyasztás látványos bővülésében, a szárnyaló hazai turizmusban, a lakossági hitelezés felfutásában, a lakástranzakciók számának dinamikus emelkedésében, valamint az új- és használt autópiac élénkülésében, hanem a külföldi utazási kedv erősödésében is tetten érhető – összegezte az NGM.

Kiemelt kép: Budapest, 2019. március 12.Az airBaltic lett légitársaság CS300 típusú repülőgépe (előtérben) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2019. március 12-én. Mögötte a magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság repülőgépei, a háttérben az Emirates dubaji légitársaság gépe (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)