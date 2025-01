Ezen a télen is 180–200 ezer, kistelepülésen élő család és nyugdíjas kap ingyenesen tüzelőt

Az idei évben is ingyenesen juthatnak tűzifához a kistelepülésen élő nyugdíjasok és családok. A szociális tüzelőanyag-program 180–200 ezer háztartásnak nyújt segítséget az önkormányzatokon keresztül. Az állami erdészeti cégcsoport egy hónappal a határidő előtt lényegében teljesítette az igényléseket, a tüzelő folyamatosan érkezik a programban résztvevő helyhatóságokhoz – jelentette be pénteki közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Az agrártárca folyamatosan vizsgálja és bővíti a rászorulók tüzelőhöz történő hozzájutásának lehetőségeit – fűzték hozzá. A kormány minden évben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászorulóknak legyen mivel fűteniük a téli időszakban. A szociális tüzelőanyag-program részeként az állami erdészeti társaságok csaknem 3,5 milliárd forint értékben 2016 kistelepülés részére összesen mintegy 153 ezer köbméter tűzifát juttatnak el. Ennek legnagyobb része tölgy, akác, bükk, vagy egyéb kemény lombos, míg kisebb részben lágylombos tüzelő. A legtöbb igénylés, mintegy 28 ezer köbméter a Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyékben gazdálkodó NYÍRERDŐ Zrt.-hez érkezett. Nagy mennyiséget, mintegy 26 ezer köbmétert biztosít az ország északkeleti hegyvidéki részében gazdálkodó ÉSZAKERDŐ Zrt. is – ismertette a minisztérium. Felidézték: a szociális tüzelőanyag-program 13 éve indult útjára, és az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élő rászorulók tüzelőanyag felhasználásához járul hozzá. Ezalatt az időszak alatt az állami erdészeti társaságok több mint kétmillió köbméter, fenntartható módon kezelt erdőkből származó tűzifát biztosítottak az igénylő önkormányzatok számára. Az állami erdészeti társaságok a szociális tüzelőanyag-program mellett más kezdeményezésekkel is segítenek a rászorulóknak. Továbbra is lehetőséget biztosítanak a lakosság részére, hogy a vágásterületen maradt faanyagot, illetve a rőzsét ingyen összegyűjthessék. Ennek lehetőségére vonatkozó részletesebb felvilágosítással a területileg illetékes erdészetek szolgálnak – hívta fel a figyelmet az AM. Kitértek arra is, hogy számos nemzetközi példa van a folyókban felhalmozódott uszadékfa hasznosítására is. Az Agrárminisztérium a társszervekkel egyeztetve vizsgálja az uszadékfa gyűjtésére és felhasználására vonatkozó lehetőségeket is. A cél, hogy a leginkább nélkülözők minél nagyobb számban és minél egyszerűbben tüzelőhöz jussanak. Végezetül a minisztérium leszögezte, hazánkban az erdőgazdálkodás alapja a fenntarthatóság, a fakitermelés pedig a tervszerű gazdálkodás része, amit mindig az erdő megújítása követ. A hatósági engedéllyel rendelkező fakitermelések nem veszélyeztetik az erdők létét, nem csökkentik az erdők területét, és nem károsítják a természetet. A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Kovács Anikó)