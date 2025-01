Nógrádi György és Kiss-Benedek József is elmondta a véleményét a hirado.hu-nak a bombafenyegetések kapcsán

Biztonságpolitikai szakértőket kérdeztünk a több mint száz budapesti és vidéki iskolát ért bombafenyegetések miatt. A fenyegető leveleket egy muszlim szervezet nevében küldték ki az intézményeknek, Kiss-Benedek József szerint az Iszlám Állam szokott hasonló üzeneteket küldeni.

Mint arról a hirado.hu is beszámolt, bombariadó miatt több magyar iskolát is kiürítettek csütörtök reggel. A fenyegetés országosan több mint 120 intézményt érint, beleértve budapesti és vidéki iskolákat is. A rendőrség szerint a fenyegető üzenetek feltehetően ugyanarról a helyről származnak.

Kiss-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint a levél az „Iszlám Állam általános szövege, amit különböző helyekre szoktak elküldeni. A figyelmeztetést annak ellenére is ki kell vizsgálni, hogy rendszerint inkább propagandacélokat szolgál, mintsem valós szándékot takar”.

A biztonságpolitikai szakértő hozzátette: mint minden bombariadót, így ezt is komolyan kell venni. A szakszolgálatok feladata kideríteni, hogy honnan jött a levél. Az ügyben várhatóan össze ül a kormány Nemzetbiztonsági Bizottsága, amely ha szükségét látja, országos szigorításokat is elrendelhet. Kiss-Benedek József elképzelhetőnek tartja azt is, hogy megerősítik az iskolák rendőrségi védelmét.

Hasonló véleményen volt Nógrádi György is. A biztonságpolitikai szakértő a német Egon Bahr-ra hivatkozva azt mondta, hogy a „biztonság csak a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben pedig kiszámíthatatlan”. Hangsúlyozta, hogy Magyarország a jelentős uniós nyomás ellenére továbbra is elutasítja a migrációt, határai védelmére például elsőnek épített kerítést. Hazánkban minimálisnak mondható a migránsok száma, ezért a veszély csekély. Összehasonlításképpen Németországot említette Nógrádi György, ahol a legfrissebb kimutatások szerint nyolcszor magasabb a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, mint amennyit a született németek követnek el.

A szakértő szerint az európai titkosszolgálatok együttműködnek, a bombafenyegetés hátterét a magyar szakszolgálatoknak ki kell deríteni.

A hirado.hu kérdésére Nógrádi György elmondta, hogy a biztonságunkért felelős szervezeteknek az összes fenyegetést komolyan kell venni, még akkor is, ha azok mögött nincs valós szándék, hiszen Magyarország nem vesz részt a közel-keleti harcokban, területén pedig nincs komoly migrációs hátterű népesség. Mindenesetre az ügynek politikai üzenete is van, hiszen azzal, hogy országos szinten több iskolát is ki kell üríteni, a lakosság azzal szembesülhet, hogy hazánkban terrorveszély van – mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.

Kiemelt kép: Nógrádi György (Fotó: MTI, Czimbal Gyula)