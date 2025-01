Megnégyszereződtek a családtámogatásra fordítható források 2010 óta

Megnégyszereződtek a családtámogatási kedvezmények költségvetési forrásai 2010 óta, ez az egyik legfontosabb kormányzati siker – jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten.

Hidvéghi Balázs a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány A társadalmi csoportok helyzete Magyarországon 2019-2024 címmel tartott tanácskozásán kiemelte: a családtámogatás kiemelt alappillére a kormányzásnak. „Amit meg kell tennünk meggyőződésünk szerint politikailag és számunkra erkölcsi kiindulópontként is, az a családok támogatása” – fogalmazott.

A politikus elmondta: semmiképpen sem akarják hagyni azt, hogy rosszabb helyzetben legyenek – anyagilag, gazdaságilag – a gyermeket vállaló családok, mint a gyermeket nem vállalók. Ezt célozza és ezt jelzi az a sok családtámogatási kedvezmény, amelyek ezt a réteget célozzák és támogatják – mutatott rá.

Hidvéghi Balázs azt mondta:

a költségvetési források 2010 óta évről évre növekedtek, még a válság éveiben is, és az idei évre megnégyszereződtek.

Idén megemelték a babaváró támogatás korhatárát 35 évre. A családi adókedvezményt két lépcsőben idén július 1-től, illetve 2026 januárjától meg fogjuk duplázni, tehát folytatódik ez a politika – tette hozzá.

Az illegális bevándorlás kapcsán azt emelte ki: meggyőződésünk az, hogy ellen kell állni a tömeges és döntően egyébként törvénysértő bevándorlásnak, amely Nyugat-Európát elárasztotta az elmúlt tíz évben, és egy folyamatos és kumulálódó problémát okoz. Akkor is hogyha ez láthatóan egy politikai projekt, egy döntően balliberális indíttatású politikai terv.

E mögött egy társadalomátalakítási kísérlet van, és ennek vannak ideológusai, vannak finanszírozói, ez a Soros-hálózat – mondta a politikus Kiemelte: a politikai támadások azokat az országokat sújtják, amelyek ellenállnak ennek a társadalomátalakítási kísérletnek.

Az ügyben tehát nemcsak humanitárius szempontok vannak, de az egy fontos szempont, amelyről Magyarország beszél is, és többek között ebből nőtt ki a Hungary Helps program, amely a helyben segítésre fókuszál – mutatott rá.

„Ugyanakkor abban sziklaszilárd az álláspontunk, annak ellenére, hogy milyen nyomás alatt vagyunk, hogy nem engedjük meg azt, hogy Magyarországon is elinduljon a törvénysértő migrációnak az elterjedése” – tette hozzá a politikus. „Ez egy olyan dolog, amit nem lehet visszacsinálni, ezért ezt nem szabad megengedni, hogy elkezdődjön, ez a legjobb megoldás erre a helyzetre” – mondta.

Szerinte jelentős változásnak vagyunk a szemtanúi az Egyesült Államokban Donald Trump megválasztásával, hiszen a migráció elutasítása az egyik kiemelt témává vált.

„Azt a politikát viszi és emelte most egy rendkívül magas szintre, amit mi már tíz éve mondunk és csinálunk” – fogalmazott a politikus. Hozzátette: eközben a brüsszeli döntéshozók még nem engednek, és továbbra is erőltetik, hogy ez folytatódjon tovább, és ránk is akarják erőltetni.

Az orosz-ukrán háborúról és a kormány békepártiságáról szólva kiemelte: azt gondolják, hogy részben erkölcsileg helyes álláspont is a békére való törekvés, a fegyverszünetre való felhívás.

Emellett érdekalapú, mert a szankciós politika kizárólag nekünk ártott valójában, és érezhetően nem járult hozzá a háború lezárásához, nem csökkentette az áldozatok számát, Európának okozott és okoz gazdasági károkat, bizonytalanságot, inflációt, és energiaárrobbanás.

Reményeik szerint az új amerikai elnökkel egy új korszak indulhat el, amely nagyobb eséllyel hozhatja el ennek a konfliktusnak a lezárását – mondta Hidvéghi Balázs.

Kiemelte: Magyarország érdeke továbbá, hogy megőrizze a gazdasági szuverenitását. A döntési szabadságunkat arról, kikkel, hogyan működünk együtt külpolitikában, külgazdaságban, befektetésekben, működő tőke beáramlás tekintetében, nyersanyag beszerzésekben, atomenergiában – tette hozzá.

A gyermekvédelem, a házasság és a gyermeknevelés kérdése, valamint az LMBTQ-ideológia erőltetésével szembeni fellépés kapcsán arról beszélt: ezeken a területeken is számos konfliktusban állunk a brüsszeli vezetéssel.

Hiszen – mint rámutatott – ez az ügy is olyan egy kicsit, mint a migráció kérdése, vagy akár a gazdaságpolitikai viták: végső soron a döntésnek a helyéről, a döntés szabadságáról szól, azaz ki dönt arról, hogy mi legyen Magyarországon.

Hidvéghi Balázs szólt arról is, hogy az egészségügyre 15 év alatt 30 ezer milliárd forintot fordítottak.

Hangsúlyozta: a kormánynak továbbra is célja a középosztály erősítése. A politikus felidézte, a 2010-es kormányváltással mély társadalmi igény volt arra, hogy alapjaiban más időszakot kezdjen meg Magyarország, és ezt jelzi az új alkotmány, az alaptörvény elfogadása.

Hidvéghi Balázs kiemelte: a gazdaságpolitikában is egy teljesen új időszak kezdődött. Azt ígérték, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet fognak létrehozni, és ezt a vállalást teljesítették is. „A foglalkoztatottság jelenleg is 4,7 milliót meghaladó értéken van egy rekord magas értéken, és ez egy kiindulópontja az ország sikerének, kiindulópontja gazdasági aktivitásainak is” – tette hozzá.

Kenyeres Kinga, a tanácskozást szervező Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány főigazgatója elmondta: a társadalmi csoportok helyzetével foglalkozó friss kutatásukkal az a céljuk, hogy a szélesebb tudományos és érdeklődő közönség is megismerhesse a most zajló társadalmi folyamatokat, valamint ezekről a döntéshozók kapjanak kézzel fogható, releváns, valós képet.

Közölte: a kutatás főbb eredményeit közzéteszik a Századvég honlapján.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)