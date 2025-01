Erről volt szó a csütörtöki Kormányinfón

Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta azt is, a nemzeti nyomozóiroda megkezdte a nyomozást a csütörtök reggel számos magyarországi iskolát ért bombafenyegetés ügyében, és a kormány képes az iskolák biztonságát szavatolni.

Gulyás Gergely a bombafenyegetésről azt mondta, hajnal óta, mióta az első e-mailről szóló tájékoztatás megérkezett, a miniszterelnök, a belügyminiszter és a szolgálatokat felügyelő miniszter több alkalommal is egyeztetett. Nagy valószínűséggel egy internetes felhasználó, vélhetően egy helyről küldött fenyegető e-maileket, ezek szövegszerűen egyeznek – közölte.

A levél szövegét – amely szerint robbanószert helyeztek el az iskolákban, a muszlimok ellen folytatott háború miatt – a rendőrség nyilvánosságra hozza. Hozzátette: a tanítást nem függesztették fel, de az iskolák egy részében az igazgatók ezzel ellentétes döntést is hozhattak.

A rendőrség minden iskolában meggyőződik arról, van-e alapja a fenyegetéseknek, a titkosszolgálatok pedig felvették a kapcsolatot a szlovák társszervekkel, mert tavaly számos szlovák iskola kapott hasonló bombafenyegetést.

Az országos rendőrfőkapitány a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki a nyomozás lefolytatására, alájuk rendelve valamennyi megyei és országos nyomozóegységet – mondta.

Kitért arra is, hogy a levelet több email-szolgáltatón keresztül, azonos szöveggel küldték ki, kiemelte azonban: a magyar nyomozóhatóságoknak és szolgálatoknak megvan az a képességük, hogy hiába bújnak külföldi szerverek mögé az elkövetők, be fogják őket azonosítani.

Gulyás Gergely mindenkit arra kért, hogy őrizze meg a nyugalmát, mert a kormány képes az iskolák biztonságát szavatolni. Hozzátette: ahogy ezek a fenyegetések Szlovákiában is minden alapot nélkülöztek, a kormány reményei szerint ez Magyarországon is így lesz.

Vitályos Eszter kormányszóvivő délelőtt negyed 11 körül elmondta, 121 tankerületi intézményt érint a bombariadó. Gulyás Gergely beszámolt arról, a kabinet szerdai ülésén a nemzetgazdasági miniszter hosszabb elemzését hallgatta meg, amely „az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó helyzetértékelés volt”.

A miniszter azt mondta, a háború belátható időn belüli befejezésére lényegesen nagyobb az esély most, mint korábban bármikor, de ettől függetlenül a magyar gazdaságban is a fordulat jelei mutatkoznak, sőt, azok kézzelfoghatóak. Hozzátette: a magyar gazdaságot 2022-től súlyosan érintették elsősorban a háború következményei, a szankciók, az infláció, ez a növekedésre még tavaly is kihatott.

Kiemelte a rekordszintű, 4,7 milliós foglalkoztatottságot, a növekvő reálbéreket, a fogyasztás, a kiskereskedelmi forgalom tavalyi bővülését, a lakossági hitelállomány növekedését.

Nagy eredményként beszélt arról, hogy több mint egymillió, 2008-2009-hez képest 1,1 millió új munkahely jött létre.

Elmondta, végleges adat még nincs, de tavaly 10 százalék körüli volt Magyarországon a reálbéremelkedés. A hároméves bérmegállapodás pedig garantálja, hogy idén is jelentős, 5-6 százalékos reálbérnövekedés legyen – tette hozzá. Jó hírként beszélt arról, hogy tavaly a középosztályban és a legszegényebbek között volt a legnagyobb, 15 százalék feletti a béremelkedés.

Szerinte a fogyasztás növekedése is optimizmusra ad okot. 2024 első háromnegyed évében 4,1 százalékkal nőtt a fogyasztás Magyarországon, ez az ötödik legmagasabb volt az Európai Unióban – részletezte. Hozzátette, a kiskereskedelmi forgalom 13 hónapja bővül, a hazai turizmus pedig tavaly minden rekordot megdöntött.

Gulyás Gergely ismertetése szerint a hitelpiac is élénkül; a lakástranzakciók száma több mint harmadával emelkedett 2024-ben, nőttek az újautó- és a használtautó-eladások is.

Úgy összegzett: az új gazdaságpolitikai akcióterv 21 pontja, a családtámogatási intézkedések, az idei évben beinduló gazdasági növekedés ezeket a folyamatokat erősíteni fogja, ezért a magyar gazdaság hosszú idő után komoly növekedés előtt áll.

Megjegyezte, ha a háború lezárul, az elsősorban az energiarákra lesz hatással, de hatással lesz a gazdaság számtalan más területére is, „úgyhogy jó okunk van arra, hogy optimisták legyünk”.

A miniszter értékelése szerint az új amerikai elnök és adminisztráció által hozott döntések egybevágnak a magyar kormány elmúlt bő évtizedben megtett lépéseivel. Úgy fogalmazott, „amit Trump az Egyesült Államokban csinál, azt évek óta csináljuk itthon”, számtalan területen ezért büntetnek bennünket.

A miniszter azt mondta, a határvédelemben, a migrációs és a genderpolitikában Magyarország ugyanazt az álláspontot képviseli, mint néhány napja az Egyesült Államok.

Emlékeztetett arra, hogy a határvédelem területén Brüsszel bünteti Magyarországot.

Migrációs politikában azért szerencsésebb Magyarország, mert itt nem volt hosszú ideig demokrata kormányzás, ezért az országba „nem engedtek be mindenkit”, így nem kell most akciókat szervezni, hogy hogyan lehet ezeket az embereket kivinni az országból. A határvédelem továbbra is biztosítja, hogy migránsok Magyarországra ne jöjjenek be – közölte.

Gulyás Gergely azt mondta, genderpolitikában Magyarország ugyanazt képviseli egy évtizede, mint amit néhány napja az Egyesült Államok is képvisel. Egyértelművé tettük mindig is, hogy a genderpropagandát „elmebajnak” tartjuk – fogalmazott, megjegyezve, az elmúlt években paradox módon ennek fő magyarországi képviselője az Egyesült Államok nagykövete volt.

Hozzátette, most az Egyesült Államok is jogszabályi szinten teszi egyértelművé azt a biológiai alapvetést, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. Rámutatott arra is, hogy az amerikai kormány többé nem támogatója a Soros-szervezeteknek és -hálózatoknak, ezek finanszírozásának felfüggesztéséről is döntés született.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében (Fotó: MTI/Soós Lajos)