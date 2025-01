A budapesti baloldal megtorpedózná a rákosrendezői gigaberuházást

Továbbra sem csitul a rákosrendezői rozsdaövezet körül kirobbant botrány. Az évtizedes pusztulás és gazdátlanság miatt gyakorlatilag egybefüggő szemétteleppé vált. A hatalmas fővárosi területről azt követően, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy arab befektetők ingatlanfejlesztést kívánnak megvalósítani, a Fővárosi Közgyűlés baloldali képviselői rögvest úgy kezdtek beszélni, mintha az Budapest legértékesebb területe, valóságos „aranytartaléka” lenne. Az eurómilliárdokban mérhető nagy ívű beruházást meg akarják torpedózni.

Korábban a fülük botját sem mozdították a Fővárosi Közgyűlés baloldali képviselői a rákosrendezői rozsdaövezet rekultiválásáért. A mögöttünk hagyott évtizedek alatt valóságos szemétbányává züllő terület a Nyugati pályaudvarról északi és keleti irányba induló MÁV-sínpárok mentén található. Többek között azok a vonatok is szeméthegyek közt haladnak át, amelyek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről szállítják a világ különböző országaiból hazánkba érkező turisták ezreit.

Azt követően azonban, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közzétette az érintett terület adásvételi szerződését, és ebből kiderült, hogy a kormány megegyezett arab befektetőkkel, akik gigaprojekt keretében új városrészt létesítenének a szeméthalmok helyébe, a Fővárosi Közgyűlés baloldali városvezetői először összezártak, majd hadba vonultak a kormány terve ellen.

A sort Karácsony Gergely kezdte, aki a közösségi médiában meghirdette: „Visszavesszük a kormánytól Budapest pénzét és a Rákosrendezőt. Megvédjük a város szuverenitását és megvédjük aranytartalékait is.”

A főpolgármester szerint a Fővárosi Törvényszék úgy döntött, hogy a kormány jogellenesen emelte le Budapest számlájáról azt a pénzt, amit a főváros nem volt hajlandó szolidaritási adó címén befizetni. Karácsony Gergely számításai szerint a városnak az államkincstártól 28,3 milliárd forint kamattal növelt értékét kell visszafizetni.

„Ha nem teszi, kártérítési pert indítunk, küzdünk a végsőkig. Hiszen a most jogerős döntéssel végződött per a 2023-as évre vonatkozik, hasonló per van folyamatban a 2024-es évre, annak már 40 milliárd forint a tétje” – írta Facebook-bejegyzésében Karácsony, aki szerint „a jog is, az erkölcs is, a józan ész is Budapest oldalán, a másik oldalon a várost kivéreztetni akaró kormány”.

A drónnal készült felvételen a Rákosrendező pályaudvar (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A főpolgármester szerint a szóban forgó területen, vagyis a vasúti sínek mentén bérlakásokat és parkokat kell kialakítani. Elmondta: a területre a kormány és az arab befektető között a nyilvánosságra hozott szerződés értelmében elővásárlási joga van a Fővárosi Önkormányzat egyik cégének, egyúttal pedig azt is bejelentette a városvezető, hogy az államkincstártól a bírósági döntés értelmében visszautalandó 28,3 milliárd forintból Budapest élni kíván az elővásárlási jogával. Úgy fogalmazott: „Nem engedhetjük, hogy a kormány áron alul kiárusítsa a város aranytartalékát, hogy a közérdeket felülírja kevesek magánérdeke. A visszaszerzett pénz és az elővásárlási jogunk lehetőséget ad arra, hogy Rákosrendezőn a parkváros-koncepció valósulhasson meg egyszer.”

Karácsony Gergely üzenetére ugyancsak a közösségi médián keresztül reagált Lázár János építési és közlekedési miniszter. Szerinte ha Budapest be tud mutatni az arab beruházó csekkjével megegyező összegű, vagyis ötezermilliárd forintos pénzügyi fedezetet, akkor „viheti a főváros a területet, amivel egyébként harminc éve nem csinált semmit”. Lázár hangsúlyozta: Karácsony Gergely „pénzt talált és egy jogi lehetőséget, hogy végre felszámolja az általa vezetett város közepén éktelenkedő szeméttelepet, ami eddig sem kerületi polgármesterként, sem pedig főpolgármesterként nem zavarta. A kormány üdvözli Karácsony Gergely eszmélését és a rákosrendezői, fővárosi tájsebre bejelentett elővásárlási szándékát. A kormány mindig szívesen tárgyal Karácsony Gergellyel, így az egyeztetésre kérjük hozza magával:

a telekvásárlás fedezetének;

a terület teljes takarításának, rekultivációjának, kármentesítésének;

valamint a külföldi ingatlanfejlesztőjével azonos vagy azt meghaladó mértékű városfejlesztési projekt pénzügyi garanciáit igazoló dokumentumokat.”.

Karácsony kórusában Vitézy Dávid prímet vitt, lévén hogy ugyancsak a Facebookon megosztott posztja szerint „az ingatlan értékesítéséről szóló szerződésben semmilyen fejlesztési vállalást nem tett az arab beruházó, se ötezer forintra, se ötezermilliárd forintra vonatkozóan, tehát ha a főváros élni tud az elővásárlási jogával, semmilyen ilyen kötelezettséget nem vesz ezzel magára”. Vitézy posztja szerint „Rákosrendező fejlesztésére megfizethető lakónegyeddel és egy új parkkal Budapest is képes lenne tőkét bevonni”.

Az ügyben Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője is megszólalt. Szerinte Karácsony Gergely ferdít, hiszen a bíróság nem rendelt el visszafizetést, a szolidaritási adó mértékét és alapját pedig nem vitatta. Szentkirályi szerint Karácsony Gergely mindezzel a csőd elől menekül, amit szövetségeseivel együtt hozott létre. Azt is nehezményezi, hogy a főpolgármester a fővárosi távfűtő céggel, a Főtávval akarja megvetetni a rákosrendezői területet, hogy megakadályozza a főváros legnagyobb mértékű városrészfejlesztését.

Az ügyben megszólalt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. is. Közleményük szerint a polgári törvénykönyv és a vonatkozó joggyakorlat alapján az elővásárlásra jogosult ezt a jogát akként gyakorolhatja, hogy a magyar állam (képviseletében eljárt az MNV Zrt.), mint eladó és az Eagle Hills Hungary Zrt. mint vevő között 2025. január 16-án létrejött adásvételi szerződés valamennyi feltételét teljesíti. A vagyonkezelő szerint itt nemcsak a vételárra és annak fizetési feltételeire vonatkozó passzusokat kell teljesíteni, de a jogi kontraktus összes biztosítékára és egyéb körülményeire vonatkozó feltételt is.

A hirado.hu értesülései szerint az üggyel kiemelten kíván foglalkozni a Fővárosi Közgyűlés következő, jövő heti ülése, ahol Rákosrendező kapcsán várhatóan összecsap a kormánypárti és baloldali tábor.

Kiemelt kép: Utasforgalmi peron a Rákosrendező pályaudvaron 2024. január 3-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)