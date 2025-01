Hidvéghi Balázs: A nemzeti konzultáció megerősítés a kormány számára

A nemzeti konzultáció eredménye megerősítést jelent a kormányzat számára – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: több mint egymillió-háromszázötvenezren küldték vissza a kérdőívet, és a válaszadók a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés, a gazdasági szuverenitás mellett. A konzultációban szereplő témák kapcsán közölte: a munkáshitel, valamint a kis és középvállalkozások támogatása iránt már most komoly az érdeklődés.

Szívesen kirakózik az M1 Híradójában bemutatott Pados család. A gyerekek hét közben is aktívak, különböző edzésekre és különórákra járnak. A szülők a pluszkiadások egy részét a családi adókedvezményből finanszírozzák. Mivel ez idén 50 százalékkal, jövőre pedig duplájára nő, még több jut ilyen programokra.

„A két gyerek edzésekre jár és ez különórákon is nagyon hasznos tud lenni ez a pénzösszeg, és nagyon-nagyon sok segítség a családoknak” – mondta Pados Judit.

A 21 pontból álló Gazdaságpolitikai akcióterv több mint 2600 milliárd forintnyi forrást biztosít a magyar családok és a fiatalok támogatására, a jövedelmek vásárlóerejének növelésére és a megfizethető lakhatás biztosítására.

A családi adókedvezmény megduplázása a családokat, a munkáshitel a fiatal pályakezdőket, a Demján Sándor program a vállalkozókat, a 13 havi nyugdíj megtartása pedig az időseket segíti.

A kormány kiemelt hangsúlyt fektet a lakhatás támogatására is. A dolgozó fiatalokat kedvező adózású lakhatási támogatással és nagyon kedvező lakáshitellel is segítik, amelynek 5 százalékos THM-plafonja lesz.

A kistelepüléseken élő családoknak a Vidéki Otthonfelújítási Program és a falusi CSOK kínál lehetőséget. Az időseknek pedig biztosítják az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználását.

„A magyar gazdaságpolitika lényege, hogy a különböző társadalmi csoportokra egyaránt figyelmet fordít” – erről egy szakértő beszélt az M1-nek. Sebestyén Géza azt mondta:

az intézkedéseknek köszönhetően Magyarországon jelentősen nőtt az életszínvonal.

„Azt látjuk, hogy a magyarok saját otthonban laknak, ezeknek az otthonoknak a minősége, a szigetletsége a komfort fokozata is folyamatosan növekszik. Egyre többen vásárolnak autót maguknak, egyre többen tudnak elmenni nyaralni. Tehát az életminőség az növekszik bármilyen mutatót nézünk” – fogalmazott Sebestyén Géza a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.

Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban beszélt a kormány gazdaságpolitikai céljairól. A miniszterelnök azt mondta:

2025 a középosztály megerősödésének éve lesz.

„Akik meg azalatt vannak, azokat be kell segítenünk ebbe az életformába, a középosztályi életformába. Tehát a ’25-ös gazdaságpolitika az a középosztály megerősítését, illetve az az alatt lévőknek a középosztályba való besegítését célozza, mint ahogyan ez egyébként kiválóan ment a Covid előtt. A Covid előtt ez volt a meghatározó társadalmi folyamata Magyarországnak” – szögezte le a miniszterelnök.

A magyarok támogatják a Gazdaságpolitikai akcióterv megvalósítását. Ez derült ki a nemzeti konzultációból, amit több mint 1 millió 350 ezren töltöttek ki. Hidvéghi Balázs a Kossuth Rádióban azt mondta: a kormányzatot, annak tárgyalási pozícióit erősíti a magas részvételi arány.

„Örülök annak, hogy a magyarok kiálltak a nemzeti önrendelkezés mellett. A gazdasági szuverenitás mellett és ez egyébként egy üzenet Brüsszel felé is, amellyel el akarja venni ezt az önrendelkezést és üzenet egyébként Brüsszel hazai képviselőinek, hazai bábjainak, akik arra várnak, hogy ha olyan lehetőséget kapnának, hogy kiszolgálják a különböző brüsszeli törekvéseket még akkor is, ha ezek ellentétesek Magyarország érdekeivel” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a munkáshitel, valamint a kis- és középvállalkozások támogatásával kapcsolatos lehetőségek iránt már most komoly az érdeklődés. A Demján Sándor programra is sok ezer cég jelentkezett már, a határidőt meg is hosszabbították a jövő hét közepéig.