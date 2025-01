Orbán Viktor a Kossuth Rádióban: Donald Trump hivatalba lépésével egy új korszak kezdődik a világban

2025 első rádióinterjúját adta Magyarország miniszterelnöke péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor a megváltozó magyar–amerikai kapcsolatokról és a magyar soros uniós elnökség eredményeiről is beszélt.

„Minden meg fog változni” – így foglalta össze Orbán Viktor, hogyan változik meg a két ország kapcsolata amiatt, hogy hamarosan a republikánus elnök lép hivatalba a Fehér Házban. A magyar miniszterelnök szerint a demokrata kormányzás négy esztendeje nehéz, fájdalmas kudarcokkal tarkított időszak volt, de onnantól, hogy Trump lesz az elnök, „egy más Nap kel fel a nyugati világ fölött”.

Orbán szerint 2020-ban a demokraták csalással vették el a győzelmet a republikánus elnöktől, amely azért különösen fájó számunkra is, mert ha maradt volna a hivatalában Donald Trump, akkor a magyar miniszterelnök szerint nem tört volna ki a háború az oroszok és az ukránok között.

A demokrata adminisztráció alatt mélypontra került magyar–amerikai kapcsolatokról úgy fogalmazott, ennek az az oka, hogy Washington ide küldött egy „verőlegényt” David Pressman nagykövet személyében, aki ránk akarta kényszeríteni a globalisták elképzeléseit, de Magyarország ezt nem hagyta, mert mi „a saját utunkat járjuk, küldetésünk van”.

A miniszterelnök leszögezte: a magyarok a hagyományos családmodellben hisznek, nem kérnek a migrációból és genderpropagandából, ezért David Pressman „eleve kudarca volt ítélve”.

Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét nemrégiben szankciós listára tették az Egyesült Államokban. A döntés kapcsán Orbán Viktor úgy fogalmazott: ez a lépés soha nem látott mértékben erősítette meg a miniszter pozícióját a magyar politikában és a kormányban, akit azért büntették meg a demokraták, mert jól végzi a munkáját, hiszen ő az első számú őre a nemzeti szuverenitásnak Magyarországon.

Trump hatalomba lépésével azonban szerinte egy „fantasztikus, nagyívű korszak köszönt be a magyar–amerikai kapcsolatokban”, amely a magyar családok hétköznapjaiban és költségvetésében is érezhető hatással fog járni. Mint mondta: ahhoz, hogy a magyar gazdaság januártól repülőrajtot tudjon venni, annak előfeltétele volt, hogy Trump megnyerje a választásokat, és hogy ezáltal horizontra hozza a békét a szomszédunkban zajló konfliktusban.

Orbán Viktor szerinte Joe Biden és a Demokrata Párt vereségével valójában Soros György vesztett csatát az Egyesült Államokban, ezért „a csapatai most visszahúzódtak Brüsszelbe”, így ő arra számít, hogy nekünk európaiaknak egy nehéz időszakkal kell szembenéznünk, mert az ideológiai konfliktusok most erre a kontinensre kerülnek majd át Washingtonból. A magyar miniszterelnök leszögezte: a cél az, hogy Amerika után Brüsszelből is „kiszorítsuk a Soros-birodalmat”, ez a kontinensen elsőként Magyarországon már sikerült, de most az Európai Unióban is erre van szükség.

2024 második felében Magyarország volt az Európai Unió soros elnöke. Orbán Viktor szerint a legnagyobb eredményt azzal érte el hazánk, hogy az elnökségünk kezdetén a Vatikánon kívül csak Magyarország beszélt a békéről, mára pedig már mindenki a békéről beszél.

„Sikerült a béke ügyét az asztalra tenni és ott is tartani”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Azt is komoly eredménynek tartja, hogy sikerült Bulgária és Románia, valamint az Európai Unió közötti határokat eltörölni az elnökség ideje alatt, amelyek előkészítésén már évek óta dolgoztak a román és bolgár kollégákkal, valamint hogy megkezdődtek a tárgyalások Albánia uniós tagságáról.

Orbán Viktor kijelentette: