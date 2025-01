Egy szóládi ház udvarán találták meg az eltűnt kétgyermekes asszony maradványait

Egy szóládi ház udvarában találták meg a csontvázát a 2022 májusában eltűnt asszonynak.

Gyanússá vált a balatonföldvári rendőröknek, hogy régebb óta távol van az a részben hajléktalan ötven körüli nő, akivel szemben sűrűbben intézkedtek korábban – írja cikkében a 24.hu

Mivel a nőnek rossz volt a kapcsolata két gyermekével és a testvérével, ezért ők sem keresték, és nem jelezték az eltűnését. A nyomozók a nő ellen folyó szabálysértési körözési eljárásban mindvégig szem előtt tartották, hogy az eltűnés mögött egy sokkal súlyosabb bűncselekmény is állhat.

A rendőrség sajtótájékoztatójából kiderült, hogy egy 69 éves szóládi férfi rendszeren tartotta a kapcsolatot korábban a nővel, aki többször is nála aludt. Azt is megállapították, hogy a férfi többször is bántalmazta az asszonyt. A kitartó nyomozati munka idén januárban igazolta be a feltevést, miszerint a keresett nő halálát idegenkezűség okozta. Az asszony csontvázát a 69 éves férfi udvarán elásva találták meg.

A férfit őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését, és azt mondta, hogy 2022 májusában ököllel úgy arcon ütötte a nőt egy régebbről fakadt indulata miatt, hogy az neki esett egy vasoszlopnak. Állítása szerint többször is megvizsgálta a nőt, de mivel az nem adott életjeleket, ezért a felelősségre vonás miatti félelmében elásta őt. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását.

A kiemelt kép illusztráció.