Dúró Dóra: A Mi Hazánk a legerősebb ellenzéki párttá vált az időközi választáson

A Fidesz–KDNP jelöltje, Csibi Krisztina fölényes, közel kétharmados győzelmet aratott a Tolna megyei időközi választáson múlt vasárnap. Meglepetésre azonban Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese jött be a második helyre a dombóvári központú választókörzetben, jelentősen megelőzve DK-s ellenfelét. A már jelenleg is parlamentben ülő képviselő a szavazatok közel 20 százalékát szerezte meg, ezzel pártja történetének legjobb egyéni országgyűlési választási eredményét érte el. Ennek apropóján beszélgettünk vele az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorának legújabb adásában.

Dúró Dóra a 48 perc című műsorunkban elmondta, bő egy évvel az országgyűlési választások előtt országos üzenete is van egy ilyen megmérettetésnek, nem csupán az, hogy végül ki szerzi meg a parlamenti mandátumot. A párt elnökhelyettese szerint jól vizsgázott a szervezet a Tolna megyei időközi választáson, ahol

a Mi Hazánk az ellenzék legerősebb pártjává vált.

Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy több szavazatot kaptak a voksoláson, mint az összes többi ellenzéki induló egybevéve.

A politikus hangsúlyozta, a Mi Hazánk csekélyebb anyagi erőforrásokkal rendelkezik, mint a többi politikai szereplő, ráadásul nyilvánossághoz is kevesebbszer jutnak, mint mások, ennek ellenére 2022 óta is jelentősen tudtak erősödni, ebből pedig számára az következik, hogy van bennük még növekedési potenciál az elkövetkező időszakra nézve.

Dúró Dóra a műsorban arról is beszélt, hogy a múlt vasárnapi jó eredményt nem a saját személyes sikerének tudja be, bár helyben is ismert jelöltnek számított, de ahogy fogalmazott, ez egy csapatmunka volt. Hozzátette: 2026-ban mind a 106 egyéni választókerületben el fognak indulni a Mi Hazánk jelöltjei, akikkel szemben azt az elvárást támasztják a pártban, hogy legyenek beágyazottak a saját választókerületükben.

A Mi Hazánk elnökhelyettese elpanaszolta azt is, szerinte pártját rendre „alul mérik” a közvélemény-kutatók, ezért a mostani eredményük is csak megerősítést ad a tagságuk számára, hogy ne higgyenek a felméréseknek. Dúró úgy látja, hogy az emberekben sokkal több nyitottság van és nagyobb igény a Mi Hazánk politikájára, mint amit a számok sugallni akarnak.

Arra a kérdésre, hogy érez-e egyfajta elégtételt amiatt, hogy amíg ő közel 20 százalékot szerzett az időközi választáson, addig egykori pártját, a Jobbikot mindössze 1-2 százalékra taksálják, Dúró Dóra úgy felelt: természetesen van bennük ilyen érzés, hiszen a Mi Hazánkat olyan politikusok alapították meg, akiket korábban a Jobbikból kizártak, ugyanakkor ezzel az elégtétellel nem mennek szerinte túl sokra, mert a legnagyobb kárnak mégis csak azt tartja, hogy rengeteg hazaszerető ember fordult el a közélettől, mert egykori szervezetük összeállt a baloldallal.

Megkérdeztük azt is, ha esetleg a Fidesznek vagy a Tisza Pártnak 2026-ban szüksége lenne a kormányalakításhoz egy koalíciós partnere, akkor a Mi Hazánk melyik szereplővel működne inkább együtt. A párt elnökhelyettese leszögezte: senkivel nem kívánnak koalícióra lépni a következő választáson, arra azonban ígéretet tett, hogy ha az Országgyűlésben a nemzet sorsát megítélésük szerint előrevivő javaslatokról kell majd dönteni, akkor azokat támogatni fogják, függetlenül attól, hogy ki nyújtotta be.

Ha kíváncsi a 48 perc teljes adására, itt visszanézheti:

Kiemelt kép: Dúró Dóra a 48 perc című műsorban (Fotó: Horváth Péter Gyula, hirado.hu)