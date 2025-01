A baloldal fellegvárában is bevihet egy fájó gyomrost a Fidesz az ellenzéknek most vasárnap

A Tolna megyei időközi parlamenti választáson után újabb győzelmet arathat a jobboldal a hétvégén. Ezúttal ráadásul egy nem éppen alapból a kormányoldalnak lejtő terepen, de szimbolikus küzdelemben fölényeskedhetnek.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a hétvégén időközi önkormányzati választást tartanak Budapest III. kerületének 6-os számú választókörzetében. A hosszú évek óta a baloldal egyik legerősebb bástyájaként számon tartott fővárosi kerületben lefutott meccsnek is tűnhetne egy ilyen voksolás, azonban a 2019-ben és 2024-ben is minden egyéni választókerületben győzni tudó ellenzéki összefogás tavaly óta romokban hever, miután a városvezetés több tagját is érintő korrupciós botrány robbant ki.

Mint ismert, a nyáron előbb a szocialista Czeglédy Gergely alpolgármester, majd nem sokkal később a kerület DK-s polgármestere, Kiss László is előzetes letartóztatásba került korrupciós vádak miatt. Amíg előbbi azonban legalább részben elismerve felelősségét, lemondott hivataláról, addig utóbbi továbbra is ragaszkodik a pozíciójához, így a rácsok mögül is megkapja polgármesteri munkáért járó fizetését.

Éppen Czeglédy Gergely lemondása miatt kerül most sor Óbudán az időközi önkormányzati választásra, a kerület egykori alpolgármestere 2024-ben ugyanis egyéni képviselői mandátumot is szerzett, így most az ő helyére választanak új embert a városrészben élők.

Bár az MSZP ismét élt a jelölés lehetőségével, ezúttal pártlogó nélkül, függetlenként indítja el jelöltjét, Sinkovics Milánt a 6-os számú körzetben. Információink szerint maga Sinkovics sem veri nagydobra, hogy a korrupciós botrányban érintett párt helyi szervezetének tagja, ahogy a magát Czeglédyvel megégető szocialisták is csak csendes kampányt folytatnak a körzetben, tartva attól, hogy esetleges versége még mélyebbre löki az amúgy is megtépázott kerületi baloldal renoméját.

Ráadásul a 2024-ben még az ellenzéki összefogás részeként induló és az MSZP-s Czeglédyt támogató Jobbik is kifarolt az együttműködésből, ők ezúttal Egyedi István személyében saját jelölttel próbálkoznak.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amelynek korábbi jelöltje, Sill Gábor 2024-ben 17 százalékot szerzett a 6-os körzetben, ezúttal Fülöp Gergelyt küldi csatába.

A Mi Hazánk is cserélt tavalyhoz képest, az akkor 7,6 százalékot elért Papp Attila János helyett most Ormándi-Edőcs Beátát indítják a vasárnapi időközin.

A Fidesz-KDNP pedig, amelynek komoly esélye van a baloldali városvezetést érintő korrupciós botrány és az ellenzék megosztottsága miatt a győzelemre, Malinás Sándort támogatja.

Hiába ért el ugyanis tavaly júniusban mindössze 33,3 százalékos eredményt, könnyen lehet, hogy egy jobb mozgósítási kampánnyal és a csalódottságuk miatt otthonmaradó vagy szétszavazó ellenzéki szavazók miatt ő lesz a körzet új képviselője, ezzel pedig a Fidesz egy komoly jobbegyenest visz be a baloldalnak az ellenzékinek tartott Óbudán.