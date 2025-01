Közlekedési káoszt okozott Budapesten a havazás

Megroppantotta a fővárosi közlekedést a néhány centi lehullott hó, és az alig fagypont körüli hideg. Az utak csúszósak, busz- és villamosjáratok maradtak ki. Több buszjárat terelt útvonalon haladt. A MÁV-nál is hasonló helyzet alakult ki, a vonatok több vonalon is húsz percen túli késéssel közlekednek.

Az országos havazás és a fagypont körüli hideg idő hatására gyakorlatilag összeomlott a főváros közlekedése. Az utak csúszósak.

A főbb útvonalak latyakosak ugyan, de járhatók, ellentétben a kevésbé fontos mellékutcákkal, valamint a hegyvidéki utakkal, amelyek rendre fehérlenek a lehullott hótakarótól.

A BKK Info Facebook-oldalán ennek megfelelően hosszasan lehet olvasni, hogy mely járatok maradtak ki, vagy kényszerülnek terelt útvonalra térni a hóhelyzet miatt. A 69-es villamos kapcsán például a BKK Info arról ad tájékoztatást, hogy helyette Újpalota, Erdőkerülő utca és Rákospalota, MÁV-telep között pótlóbusz közlekedik, pályahiba miatt. Egy műszaki hibás jármű miatt korábban a 17-es, 19-es és 41-es villamos sem járt, mint ahogyan a 40-es, 40E, 140-es, 140A, a 240-es és a 287-es autóbusz sem tudott az eredeti útvonalán közlekedni.

A BKK Info azonban azt is közölte, hogy most már ezek a járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. A 188-as autóbusz azonban még most sem közlekedik Budakeszi, Honfoglalás sétány és a Gyár utca között.

A havazás miatt a vasúttal közlekedők sincsenek jobb helyzetben.

A Mávinform tájékoztatása szerint a Győr–Veszprém vonalon 30-60 perccel hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra, pótlóbuszos átszállásra lehet számítani. Ezen a vonalon a hajnalban elindult személyvonattal csak Zircig lehetett eljutni, onnan pótlóbusszal lehetett továbbutazni. Ugyanez igaz a visszaútra is, hiszen a Veszprémből fél nyolckor elindult vonat csak Zircig ment, onnan Győrbe már pótlóbuszok vitték az utasokat. Győrből Balatonszentlászló felé tartó hajnali járat is félórás késéssel vitte el az utasait. Nem volt jobb a helyzet a Ceglédtől a Nyugati pályaudvarra tartó vonalon sem, ahol a tájékoztatás szerint Monor és Vecsés térségében a vasúti biztosítóberendezés meghibásodása miatt álltak bő húsz percet a vonatok.

