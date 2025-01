Bejelentette a Momentum elnöke: elindulnak a 2026-os választásokon

Indul a Momentum Mozgalom a 2026-os országgyűlési választásokon, ezt Tompos Márton, a párt elnöke jelentette be a közösségi médiában. A 2024-es európai parlamenti választásokon minden korábbinál rosszabb eredményt értek el, elvesztették két EP-képviselőjüket és egyben akkori elnöküket, Donáth Annát.

Facebook-bejegyzésben jelentette be Tompos Márton, a Momentum elnöke, hogy elindulnak a 2026-os országgyűlési választásokon. A politikus azt is írta: „mi nemcsak a Fideszt akarjuk lecserélni, hanem a fideszes törzsi mentalitást is le akarjuk váltani.”

A politikus a bejegyzés alatti hozzászólásában bővebben is kifejtette az okokat, azt írta: „nincsen más, aki képviselné azokat az értékeket, amiben mi hiszünk és ami egy boldog, működő és fejlődő Magyarország megteremtéséhez nélkülözhetetlen.” Szerinte egy esetleges kormányváltáshoz új szavazókat kell behozni tapasztalt, de hiteles politikusokkal, hogy ott legyenek „a Holnap Magyarországának a megszületésénél”.

A párt a 2024-es európai parlamenti választásokon a szavazatok mindössze 3,7 százalékát szerezte meg.

Ezzel a két EP-képviselőjük – Cseh Katalin és Donáth Anna, aki a párt elnöke volt, majd a választási eredmény hatására lemondott a tisztségről – kiesett az európai törvényhozásból. Nemcsak Donáth Anna volt az egyetlen politikus, aki a Momentum eredménye elsodort, nem sokkal később Orosz Anna, Hajnal Miklós és Soproni Tamás is távozott a Momentum elnökségéből.

Tavaly júliusban aztán tisztújítást tartottak a Momentumban, akkor választották meg a párt új elnökének Tompos Márton, aki Fekete-Győr Andrást győzte le. Fekete-Győr azóta a parlamenti mandátumát is elveszítette, mert jogerősen is elítélte őt a bíróság hivatalos személy elleni erőszakért. Erről bővebben itt irtunk.

Kiemelt kép: Tompos Márton, a Momentum elnöke (Fotó: Facebook/Tompos Márton)