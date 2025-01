Nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet – jelentette ki Szijjártó Péter

Jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatójától kapott tájékoztatásra hivatkozva.

A miniszter a Facebook bejegyzésben azt írta, hogy vasárnap késő délután telefonon konzultált „régi jó kollégájával és barátjával, Tedrosz Gebrejeszusszal, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójával. ”

„Mi nagyra becsüljük a WHO szerepét a globális egészségügyi védekezés terén, a COVID időszakában is kifejezetten jól vizsgázott a WHO és a nemzeti egészségügyi rendszerek együttműködése. Magyarország, a magyar szakemberek is fontos szerepet játszanak a WHO munkájában, a szervezet budapesti jelenléte folyamatosan erősödik is” – tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: A főigazgató megnyugtatta az elmúlt napok, hetek rémhíreivel kapcsolatban, és biztosította arról, hogy jelenleg nem fenyeget semmifajta globális egészségügyi vészhelyzet, a médiában oly sokat taglalt vírust a WHO szakértői jól ismerik, az már többször is megjelent hasonló formában, rendszerint a téli időszakokban.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a NATO-tagországok külügyminisztereinek kétnapos találkozóján a NATO brüsszeli székházában, 2024. december 4-én. (Fotó: MTI/Purger Tamás)