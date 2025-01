Nagyot nyert a Fidesz, a Tisza rajthoz sem mert állni Tolnában – de mi következik ebből?

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a Fidesz “hozta a kötelezőt” a Tolna megyei időközi választáson, de az eredményből szerinte nem érdemes az egész országra vonatkozó következtetéseket levonni, Kiszelly Zoltán azonban úgy látja, a vasárnapi voksoláson is megdőlt a baloldali közvélemény-kutatók állítása, miszerint a kormánypárti szavazók elbizonytalanodtak volna.

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, múlt vasárnap nagyarányú győzelmet aratott a Fidesz-KDNP jelöltje a Tolna megyei időközi választáson. A kormánypártok által támogatott Csibi Krisztina közel kétharmados fölénnyel nyerte meg a dombóvári központú választókerületben rendezett voksolást, míg a második helyre a Mi Hazánk elnökhelyettese, a már jelenleg is a parlamentben ülő Dúró Dóra futott be, a DK jelöltje pedig csak a harmadik lett. A Tisza Párt pedig, amelynek elnöke az elmúlt hetekben egyes felmérésekre hivatkozva előrehozott választást kezdett el követelni, mert Magyar Péter szerint ezek azt bizonyítják, hogy a választók többsége már nem Orbán Viktort, hanem őt akarják kormányon látni, versenybe sem szállt a Fidesz ellen.

Az eredmények értékelésére két elemzőt kértünk fel, hogy mondják el lapunknak, szerintük milyen tanulságai vannak a választásnak.

Nagy Attila Tibor politikai elemző a hirado.hu-nak adott nyilatkozatában tompította az időközi választás eredményének jelentőségét, mert szerinte egy ilyen voksolás nem tükrözi az egész ország lakosságának véleményét. Azt azonban még ő is elismerte, hogy a Fidesz jelentős győzelme önbizalmat adhat a kormánypárt híveinek, hogy éles helyzetben továbbra is képesek a győzelemre.

Nagy Attila Tibor. (Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula)

Kiszelly Zoltán szerint ennél azért jóval többről van szó. A Századvég politikai elemzési igazgatója lapunknak hangsúlyozta: az eredmény bizonyítja, hogy a szavazók hite nem ingott meg a Fideszben, helyette egyértelmű felhatalmazást adtak Csibi Krisztinának, aki az elhunyt Potápi Árpád egykori munkatársa volt, hogy képviselőként is folytassa a közösen megkezdett munkát a dombóvári térségben.

Kiszelly szerint ráadásul a baloldali közvélemény-kutatókat, akik korábban a Tisza Párt erősödését és a fideszes szavazók “passzívvá válását” mérték, ezek az eredmények is ékesen cáfolják. Az elemző szerint,

ha Magyar Péter formációja valóban “utcahosszal” vezetne a Fidesz előtt, mint ahogy azt ezek az intézetek állítják, akkor a Tisza Párt elindult volna az időközi választáson.

Nagy Attila Tibor is úgy látja, hogy a Tisza valójában azért nem mérettette meg magát Tolnában, mert szervezetileg még nem áll készen a küzdelemre. A politikai elemző szerint se aktivistája, se forrása nincs ehhez Magyar Péteréknek, akik így csupán a kudarcot igyekeztek elkerülni azzal, hogy nem vettek részt a versenyben.

Kiszelly Zoltán. (Fotó:Hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

A Századvég elemzési igazgatója megjegyezte azonban azt is, szerinte Magyar Péter azért állt elő egyáltalán az előrehozott választás ötletével, mert ezzel a “politikai termékkel” szerette volna elterelni a figyelmet arról, hogy miért nem indul el a pártja az időközin. Kiszelly Zoltán úgy látja, várhatóan a hamarosan megrendezésre kerülő újpesti megmérettetés előtt, ahol szintén nem lesz tiszás jelölt a szavazólapon, is “be fog dobni egy kommunikációs ködgyertyát” Magyar, hogy akkor se a számára, és a pártja számára kellemetlen dolgokról kelljen majd beszélnie. Ebben segítik szerinte a baloldali közvélemény-kutató cégek is, akiknek a mérései csupán arra jók, hogy szalagcímeket szolgáltassanak a Tisza Párt elnökének, és azt, hogy “tovább árulhassa a reményt” az ellenzéki szavazók számára, hogy ő képes elhozni a kormányváltást.

Kiemelt kép forrása: MTI/Vasvári Tamás