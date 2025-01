Menczer Tamás szerint a baloldali pártok a „Tiszával is, Tiszástól-mindenestől kikaptak volna” az időközi választáson

Hatalmas győzelemként értékelte a hétvégi dombóvári központú időközi országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP jelöltje, Csibi Krisztina által elért mintegy 64 százalékos támogatottságot a kormánypártok kommunikációs igazgatója hétfőn az M1-en.

Menczer Tamás kijelentette: a magyar emberek világosan látják, hogy mi a tét, ezért a kormányt és a kormánypártokat támogatják. „Brüsszel régi embereit újra és újra elzavarják, most is így történt, és Brüsszel új embere, Magyar Péter, akit hívhatunk Brüsszel Péternek is, nem is mert rajthoz állni” – tette hozzá.

Menczer Tamás úgy vélte, hogy a baloldali pártok a „Tiszával is, Tiszástól-mindenestől kikaptak volna”.

A részvételi adatokról azt mondta, az teljesen átlagos, sőt egy kicsivel átlag feletti volt.

Menczer Tamás hangsúlyozta, az emberek döntöttek, „ha úgy tetszik, megvolt az előrehozott választás: 64 százalék Fidesz-KDNP”. A választási eredmény kapcsán szólt arról is, nem látja az elkényelmesedést Orbán Viktor miniszterelnökön és a Fidesz többi vezetőjén.

A nemzetközi politikai helyzetről Menczer Tamás azt mondta: „a háborúpártiak meg ezek a bevándorláspárti genderpárti erők Washingtont elvesztették. De Brüsszelben még ott vannak, sőt Brüsszelben ők adják a többséget. Ott mi, patrióták vagyunk az ellenzék. Mi képviseljük a lázadást.”

Hozzátette, hogy Donald Trump győzelme után ezek az erők minden erejüket „Brüsszelre fogják összpontosítani, és ott lesz a döntő ütközet”.

A távozó amerikai nagykövetről, David Pressmanről azt mondta, hogy ő egy „Soros-katona” volt, nem nagykövet, és rombolta a két ország kapcsolatát.

„Ránk akarta hozni a háborút, a bevándorlást, a gender marhaságot, és csalódott, hogy nem sikerült” – fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy az új adminisztrációval, Trump elnök hivatalba lépésével a magyar-amerikai kapcsolatok politikai szinten is virágkorukat élhetik, ahogyan ez Donald Trump első elnöki időszakában volt.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)