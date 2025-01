Bár az időközi választáson nem, a Facebookon megméretteti magát Magyar Péter

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője már fél éve is indított egy szavazást rajongói számára a közösségi oldalán, hogy legyen-e EP-képviselő. Ezt ismétli meg Magyar azután, hogy a vasárnapi időközi országgyűlési választást kihagyta.

Mint ismert, vasárnap időközi országgyűlési választást tartottak Tolna vármegye 2. számú egyéni választókerületében. A térségben élőknek azért kellett az urnákhoz járulniuk, mert tavaly októberben váratlanul elhunyt a dombóvári központú körzet addigi képviselője, a 2022-ben a Fidesz–KDNP színeiben győzni tudó Potápi Árpád.

A választást fölényesen, 64 százalék körüli eredménnyel a fideszes Csibi Krisztina nyerte – akinek a miniszterelnök is gratulált –, megőrizve ezzel a parlamenti mandátumot a kormánypártok számára. A második helyre a Mi Hazánk elnökhelyettese, a már jelenleg is a parlamentben ülő Dúró Dóra futott be, a DK jelöltje pedig csak a harmadik lett.

A Tisza Párt pedig el sem indult!

A kormánypártok elsöprő győzelme és a kihagyott időközi választás után egy újabb szavazást indított Magyar Péter a rajongói körében.

A Facebookon azt írta a képviselő, „júniusban nagy többséggel úgy döntöttetek, hogy vegyem át az európai parlamenti mandátumomat. Akkor megígértem, hogy fél év múlva újra kikérem erről a véleményeteket. Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó. Holnap reggel indul a szavazás, hogy folytassam-e a brüsszeli és strasbourgi munkát a pártelnökség mellett”.

Tehát ezúttal arról szavazhatnak Magyra Péter követői, hogy maradjon-e továbbra is EP-képviselő.