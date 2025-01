Keresztes Ildikó: Ideje lenne közös dalt írnunk Ákossal

A Máté Péter-díjas előadó a Csináljuk a fesztivált! elődöntőjében ismét Ákos egyik ikonikus dalával igyekszik elvarázsolni a zsűrit és a közönséget. Az énekesnő a Család-barát vendégeként arról mesélt, kollégájának már megjegyezte: elgondolkodhatnának egy duetten.

A Duna népszerű zenés showműsora, a Csináljuk a fesztivált! negyedik évada az első elődöntővel folytatódik január 11-én 19:35-kor. Az adásban az évad eddigi kedvencei megújulva térnek vissza, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget. Tíz korszakokon és stílusokon átívelő magyar sláger mérettetik meg egymással, közülük azonban csak három juthat be a döntőbe. Keresztes Ildikó a 90-es évek egyik legnépszerűbb lírai popdalával áll színpadra.

„Másodjára énekelhetek Ákoshoz köthető dalt. Nemrég meg is jegyeztem neki, hogy ideje elgondolkodnunk azon, hogy legyen egy közös dalunk” – kezdte a Duna délelőtti magazinjában Keresztes Ildikó, aki korábban az Induljon a banzájjal versenyezett, az aktuális évad első elődöntőjében a Hello című slágerrel igyekszik a döntőbe. Hozzátette, reméli, még sok évadot megél ez a show és gondolnak rá legközelebb is a műsor készítői, mert nagyon élvezi, hogy professzionális körülmények között gyakorolhatja szakmáját, miközben kísérletezhet más előadók dalaival.

„A Hello egy olyan sláger, amit gyakorlatilag mindenki ismer, de a történetét csak kevesen tudják. Akkor készült, amikor Ákos kivált a Bonanza Banzájból, hogy szólókarrierbe kezdjen. Így született hozzá ez a nagyon erős szöveg. Igyekeztem a saját stílusomra formálni, ezért tettem bele egy oktávnyi ugrást. Sokan azt mondták, annyira jól áll nekem ez a dal, hogy fel kéne vennem a repertoáromba” – jegyezte meg a Máté Péter-díjas előadóművész.

Keresztes Ildikó hangsúlyozta, idén 40 éve van a pályán, ezért a műsor után – több zenés és színházi felkérés mellett – egy jubileumi nagykoncertre is készül, amelyet tavaly a betegsége miatt nem tudott megtartani. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga